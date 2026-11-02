Como saber se a glicemia está alta? Veja 7 sinais que merecem atenção

A sensação constante de falta de energia , mesmo após uma noite adequada de descanso, pode ser confundida com excesso de trabalho ou estresse. Fraqueza e fadiga estão entre os sintomas relacionados às alterações glicêmicas, embora também possam ter diversas outras causas. Por isso, o cansaço deve ser observado em conjunto com outros sinais e com possíveis mudanças recentes na saúde e na rotina.