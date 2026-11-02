Copilota de aeronave que caiu na Flórida tinha parentes no ES

A copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, que morreu em um acidente de avião na Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo (1º), era filha de brasileiros. Ela nasceu e foi criada nos EUA, mas mantinha uma relação próxima com os familiares no Brasil. Parentes do padrasto dela moram em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, entre eles uma tia, que relembrou a trajetória da sobrinha, a paixão pela aviação e a saudade deixada entre os familiares.





A corretora Natália Corteleti, 40 anos, é irmã do padrasto de Nathália, e a copilota a considerava sua tia. Ela contou que a família recebeu a notícia do acidente por meio de uma ligação. “Foi meu irmão, que mora lá, que ligou avisando. A companhia em que ela trabalhava entrou em contato com a mãe dela para falar sobre o acidente, mas, até então, não tinham dado muitos detalhes, porque eles também ainda não tinham muitas informações”, explicou.





Posteriormente, começaram a circular notícias, fotos e vídeos do acidente. Foi quando os familiares conseguiram compreender melhor a dimensão do ocorrido. “Meu irmão ligou para a gente avisando cerca de uma hora depois que eles ficaram sabendo”, contou.





O avião particular, um Learjet 60, havia decolado de Austin, no Texas, com destino às Bahamas. O avião caiu em uma área residencial em Palm Beach, na Flórida, e explodiu após atingir o solo. Todas as nove pessoas que estavam a bordo morreram.





A tia afirma que todos estão profundamente abalados e ainda têm dificuldade para acreditar na perda.“Todos estão sem acreditar, sem chão, sem saber o que fazer. Foi tudo muito rápido, muito trágico. Ninguém esperava que fosse acontecer uma coisa assim, principalmente pela forma como foi, ela ter caído de ponta, a velocidade, o fogo, o susto, a cratera que abriu lá... São imagens que chocam e deixam a gente desestabilizado”, disse.