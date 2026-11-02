Tem repolho em casa? Veja 3 receitas leves e saudáveis para o jantar

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio e cozinhe as folhas de repolho por 2 minutos, apenas para amolecer. Escorra e reserve. Em um recipiente, misture a carne moída, o arroz integral, a cebola, o alho, o tomate e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até incorporar os ingredientes. Distribua o recheio no centro de cada folha de repolho, dobre as laterais para dentro e enrole, formando pequenos charutos. Reserve.