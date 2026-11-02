Mulher é suspeita de jogar carro contra ex e fugir em Marataízes

Um homem ficou ferido após a motocicleta em que estava ser atingida por um carro na tarde deste domingo (1º), na rodovia ES 060, nas proximidades do trevo de Lagoa Funda, no acesso à localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A suspeita de dirigir o veículo seria a ex-companheira dele, que fugiu e não foi localizada. A motivação do crime não foi divulgada.
Uma testemunha contou para a Polícia Militar que, após a colisão, o carro arrastou a moto por aproximadamente 50 metros e fugiu. A vítima recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Após o atendimento, os policiais fizeram buscas no bairro Campo Acima, em Itapemirim, onde a suspeita residiria, mas ela não foi localizada.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Marataízes e que, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.