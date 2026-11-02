Como treinar a capacidade de concentração na era digital

Rolar o feed virou o novo modo de espera, e sustentar a atenção em qualquer outra tarefa ficou cada vez mais difícil. Para especialistas, o problema não é a redução da capacidade de aprendizagem das novas gerações, mas a forma com que as plataformas digitais exploram sinais primitivos do cérebro para manter o usuário rolando sem parar. A boa notícia é que, assim como qualquer habilidade física, a atenção pode ser treinada com prática diária.





Luana Bastos do Nascimento Rosa, coordenadora do curso de Pedagogia da Multivix Vitória, explica que a dificuldade em manter o foco na era digital vem de um conflito de lógicas. “O scroll não tem ponto de chegada. Já o estudo é uma ponte que precisa ser construída pelo jovem. Por isso, é tão exaustivo para o cérebro migrar de uma tela de entretenimento infinito para seguir uma rota fixa”, analisa.





A explicação ajuda a elucidar outro mito, o da “multitarefa”. Na realidade, o cérebro apenas alterna rapidamente entre tarefas, o que desgasta a capacidade de concentração.

“Dar uma ‘olhadinha’ no Instagram enquanto estuda é um roubo de combustível mental. Isso mostra que o novo paradigma não mudou a inteligência dos jovens, e sim a tolerância deles ao tédio, ao descanso dos estímulos”, observa.