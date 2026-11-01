O que um país perde quando deixa de ler?

Os números mostram que os livros continuam despertando interesse, movimentando a economia e reunindo multidões. Mas também provocam uma pergunta: se somos capazes de lotar uma bienal, por que ainda encontramos tantas dificuldades para transformar a leitura em parte da nossa rotina?





Um país que lê pouco compromete muito mais do que seus índices de leitura. Compromete oportunidades de desenvolver o pensamento crítico, conhecer a própria história, interpretar informações e questionar aquilo que lhe é apresentado como verdade.





A leitura não é a única forma de adquirir essas habilidades, mas é uma das ferramentas mais importantes para construí-las. Quando deixamos de ler, também corremos o risco de nos tornar mais vulneráveis à desinformação, aos discursos simplistas e às opiniões prontas que circulam diariamente pelas redes sociais.





Uma sociedade que não desenvolve o hábito de interpretar textos, confrontar ideias e compreender diferentes perspectivas encontra mais dificuldades para exercer plenamente sua cidadania. Afinal, como questionar uma informação que não conseguimos interpretar? Como compreender o presente sem conhecer o passado? Como construir opiniões próprias quando nos acostumamos apenas a reproduzir o que os outros dizem?





É curioso pensar que nunca tivemos tantas possibilidades de acessar informação. Carregamos bibliotecas inteiras no bolso, encontramos respostas em segundos e consumimos diariamente uma quantidade imensa de palavras.





Lemos mensagens, legendas, notícias, comentários e publicações nas redes sociais. Mas será que consumir tantas palavras significa, necessariamente, que estamos lendo melhor?





A leitura de um livro exige algo que parece cada vez mais raro: permanência. É preciso aceitar o ritmo de uma narrativa, acompanhar um pensamento, passar páginas que nem sempre oferecem respostas imediatas, mas pede paciência. Diferentemente da lógica das redes sociais, em que um movimento dos dedos nos leva rapidamente ao próximo conteúdo, um livro nos convida a ficar.