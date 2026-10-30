Anticoncepcional masculino: o que muda para homens e mulheres

Durante décadas, a contracepção esteve concentrada, em grande parte, no corpo feminino. Pílulas hormonais, dispositivos intrauterinos e outros métodos fazem parte da rotina de milhões de mulheres, que precisam considerar não apenas a eficácia contraceptiva, mas também os possíveis efeitos colaterais e as consequências do uso prolongado. Para os homens, as alternativas continuam restritas, principalmente, ao preservativo e à vasectomia.





Esse cenário pode começar a mudar com os avanços da ciência. Pesquisadores da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos, desenvolveram uma pílula anticoncepcional masculina experimental, pensada para ser tomada cerca de 30 minutos antes da relação sexual. A proposta é oferecer uma alternativa não hormonal e de efeito temporário, com uma janela de proteção estimada entre seis e oito horas.





A pesquisa representa um passo importante na busca por métodos contraceptivos que ampliem as possibilidades de escolha dos homens. Diferentemente dos anticoncepcionais hormonais tradicionais, a estratégia investigada atua sobre mecanismos celulares relacionados à produção e à movimentação dos espermatozoides, sem interferir diretamente nos níveis hormonais masculinos.