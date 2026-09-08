Pausa no anticoncepcional: pode fazer pausa na pílula ou faz mal?

Os anticoncepcionais — também chamados de métodos contraceptivos — são intervenções, medicamentos ou dispositivos utilizados para prevenir uma gravidez não planejada. Eles atuam de diferentes formas no organismo para impedir a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo.





A função primária é o planejamento reprodução, permitindo às pessoas escolherem o momento adequado para ter ou não filhos. No entanto, muitos desses métodos (especialmente os hormonais) também cumprem funções terapêuticas e de saúde, como a regulação do ciclo menstrual, o alívio de dores, o tratamento de condições médicas e a proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).





Além das questões de saúde, outras como ganho de peso, pausa da pílula, fertilidade após o uso e diferenças entre os métodos são frequentes nos consultórios.





O possível impacto do anticoncepcional sobre o peso é uma das principais preocupações das mulheres. Segundo a ginecologista Loreta Canivilo, porém, não é correto afirmar que todos os métodos hormonais provocam ganho de peso. “Cada organismo responde de uma maneira. Alterações de peso podem estar relacionadas a diversos fatores, como alimentação, retenção de líquidos, metabolismo, idade e estilo de vida. Por isso, não podemos atribuir automaticamente qualquer aumento de peso ao anticoncepcional”, explica. A avaliação individual é importante para identificar qual método apresenta melhor relação entre benefícios, efeitos adversos e necessidades de cada paciente.