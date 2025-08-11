Saúde feminina

É normal ter TPM mesmo tomando anticoncepcional? Entenda

Os hormônios afetam diretamente o ciclo menstrual, além de inibirem a ovulação. Então por que os sintomas ainda existem

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:06

A função básica dos anticoncepcionais é evitar uma gravidez indesejada Crédito: Shutterstock

O público feminino conhece bem a Tensão Pré-Menstrual, a famosa TPM. Seios doloridos, dor de cabeça, irritação, acne... Para a maioria das mulheres, esse período é um incômodo real. Mas será que, ao tomar a pílula anticoncepcional, a TPM continua acontecendo? Afinal, a medicação é conhecida por inibir a ovulação e alterar o ciclo, então por que outros sintomas do ciclo ainda podem surgir? Além disso, a "menstruação" de quem utiliza o método, não é como a que ocorre normalmente, mas causada pela privação do hormônio, no caso, a pausa.

A TPM é um conjunto de sintomas físicos e emocionais que ocorrem na mulher antes do início da menstruação. Esses sintomas podem variar em intensidade e combinação, incluindo alterações de humor, irritabilidade, ansiedade, depressão, dores de cabeça, sensibilidade mamária e inchaço.

Ela é causada pelas alterações hormonais que ocorrem durante o ciclo menstrual, especialmente o aumento e diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona. "Todos os sintomas que a paciente sente num período que antecede a menstruação geralmente são causados pelo declínio das taxas hormonais", diz a ginecologista Lorena Gales.

Lorena Gales diz que a TPM é causada pelas alterações hormonais que ocorrem durante o ciclo menstrual Crédito: Divulgação | Lorena Gales

Nosso ciclo hormonal é variável, tem alterações de estrogênio, de progesterona, quando vai chegando próximo ao período menstrual esses hormônios caem e levam sintomas que a gente chama de TPM Lorena Gales Ginecologista

A médica explica que cada mulher é única e que a TPM pode variar. "Os sintomas de TPM são bem variados entre as mulheres e também de ciclo para ciclo. Nem todos as pacientes têm TPMs iguais em todo o período menstrual".

Veja alguns sintomas Cólica Sensibilidade na mama Pele diferente (mais oleosa ou mais seca) Alterações de humor (mais tristeza ou mais raiva) Alterações no sono Alterações no apetite Dor de cabeça Alterações intestinais (diarréia, constipação) Mamas doloridas Abdômem inchado

Quem toma anticoncepcional pode ter TPM?

A função básica dos anticoncepcionais é evitar uma gravidez indesejada. No entanto, a ginecologista Maria Ingrid Passamani diz que os benefícios podem ir além. Alguns agem inibindo a ovulação, ou seja, impedem que o ovário libere o óvulo que poderia ser fecundado. "Mas eles também são usados para regular o ciclo menstrual, reduzir cólicas, tratar acne, e auxiliar o tratamento em casos como ovários policísticos ou endometriose".

Lorena Gales diz que mesmo com o uso de métodos hormonais, a TPM pode aparecer. "No caso da pílula combinada, aquela tomada por 21 dias, com pausa antes do novo ciclo, os sintomas podem surgir justamente no período de descanso, quando há queda hormonal".

Maria Ingrid Passamani acrescenta que métodos contínuos, como a pílula só de progestagênio, podem reduzir oscilações e, consequentemente, sintomas, mas não garantem eliminação total. Já o DIU hormonal, embora diminua sangramento e cólicas, não bloqueia a ovulação em todas as usuárias. "Na pílula combinada, os sintomas costumam aparecer na pausa da cartela, quando há queda hormonal. A pílula só com progestagênio, por ser contínua, pode evitar essas oscilações, mas não é garantia de eliminação total da TPM", diz.

Maria Ingrid Passamani diz que métodos contínuos podem reduzir oscilações e, consequentemente, sintomas Crédito: Divulgação | Maria Ingrid Passamani

Já o DIU hormonal, apesar de diminuir cólicas e sangramento, não bloqueia a ovulação em todas as usuárias, então algumas ainda podem sentir os sintomas Maria Ingrid Passamani Ginecologista

Os métodos hormonais agem de forma combinada: inibem a ovulação, espessam o muco do colo do útero e afinam o endométrio, dificultando a fecundação e a implantação do embrião. Isso vale para pílulas, anéis vaginais, adesivos, implantes e DIU hormonal.

É normal sentir cólica tomando anticoncepcional?

A ginecologista Winni Scardua explica que algumas mulheres podem perceber uma diminuição das cólicas menstruais ao fazer o uso do contraceptivo, mas a redução não é unanime. "Embora algumas mulheres percebam uma redução nas cólicas menstruais durante o uso do anticoncepcional, por conta da diminuição do fluxo e do bloqueio da ovulação, ainda assim é possível sentir cólicas".

A médica reforça que, nesses casos, exames como o ultrassom transvaginal são essenciais para encontrar a causa do problema. Nem sempre é possível eliminar a TPM, mas existem formas de amenizar os sintomas. Alimentação equilibrada, atividade física regular, boas noites de sono e controle do estresse são aliados importantes.



Em alguns casos, o uso de métodos hormonais ou outras medicações pode ser indicado. “O ideal é avaliar cada paciente individualmente para encontrar a melhor estratégia de prevenção ou controle”, conclui Maria Ingrid.

