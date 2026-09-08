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Serra

Colisão entre carretas e carro deixa um ferido e trava trânsito no Contorno

Publicado em

08 set 2026 às 08:39
Acidente entre duas carretas e um automóvel, na Rodovia do Contorno, na Serra
Acidente entre duas carretas e um automóvel, na Rodovia do Contorno, na Serra. Leitor AG

Duas carretas e um carro se envolveram em uma colisão na Rodovia do Contorno, na Serra, na manhã desta terça-feira (8). A ocorrência ainda está em andamento, com uma vítima socorrida com ferimentos de média gravidade. O trânsito em direção a Cariacica foi prejudicado e segue com uma pista interditada.

De acordo com Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 05h43. O acidente aconteceu no km 279,6. E, além da vítima com ferimentos de média gravidade, que estava no carro, outras duas pessoas saíram ilesas da colisão.


A Ecovias Capixaba informou, ainda, que além do veículo de inspeção, guincho e ambulância, também foram acionados a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente entre duas carretas e um automóvel, na Rodovia do Contorno, na Serra
Acidente entre duas carretas e um automóvel, na Rodovia do Contorno, na Serra Leitor AG

O motorista de uma das carretas contou para a reportagem da TV Gazeta que seguia pela pista da direita quando foi atingido por um dos outros veículos envolvidos no acidente, o que fez com que a carreta que dirigia ficasse desgovernada.


Uma das faixas da Rodovia do Contorno, sentido Serra para Cariacica, segue interditada.


Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

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/
Norte do ES

Identificadas vítimas de grave acidente com mortes na BR 101, em São Mateus

Publicado em 08/09/2026 às 09:38
Acidente entre um Corsa e uma Saveiro aconteceu no km 78 da rodovia; outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.
Vinicius de Souza Silva, de 44 anos, e Luciana Maria de Jesus Silva, de 45 anos, eram casados e residiam em Linhares. O casal estava no Corsa. Acervo familiar

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma picape na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Chevrolet Corsa estavam o casal Vinicius de Souza Silva, de 44 anos, e Luciana Maria de Jesus Silva, de 45. Marido e esposa residiam em Linhares. Na picape Volkswagen Saveiro estava Adilson Pereira da Silva, que também não resistiu à colisão.


De acordo com a PRF, a picape seguia no sentido Linhares - São Mateus quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o Corsa do casal, que vinha no sentido contrário. Outros três passageiros que estavam no Corsa foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital Roberto Silvares. Não há infromações atualizadas sobre o estado de saúde deles. 


Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).

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Três pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Noroeste do ES

Mulher é encontrada morta na zona rural de Boa Esperança

Publicado em 07/09/2026 às 18:53
Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (7), em uma área da zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o corpo, já em estado de decomposição, em um quarto próximo à residência principal.

Segundo familiares, a mulher morava sozinha e foi vista com vida pela última vez no sábado (5). 

A Polícia Civil (PC) informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver, e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, que aguardará o resultado dos exames da perícia.


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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Dupla em bike elétrica assalta casal em Vila Velha e atira após mulher reagir

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/
Itapuã

Dupla em bike elétrica assalta casal em Vila Velha e atira após mulher reagir

Publicado em 07/09/2026 às 18:08

Um casal foi vítima de tentativa de latrocínio na manhã desta segunda-feira (7), na Rua Milton Caldeira, em Itapuã, Vila Velha. Durante o assalto, uma arma foi disparada, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos estavam em uma bicicleta elétrica e continuam foragidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.


Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para verificar inicialmente uma ocorrência de disparo de arma de fogo, o casal estava em um carro quando foi abordado por dois suspeitos em uma bicicleta elétrica. Em relato à PM, o homem explicou que saiu do  veículo e entregou o celular a um dos suspeitos, com a esposa permanecendo dentro do automóvel.

Enquanto o marido estava atrás do carro com o assaltante, a mulher reagiu e entrou em luta corporal com o outro suspeito, que efetuou o disparo de arma de fogo, segundo  o casal contou à Polícia Militar. Em seguida, os dois suspeitos fugiram do local. Ainda de acordo com a PM, as vítimas não apresentavam lesões aparentes e recusaram atendimento médico.


Durante a averiguação da Política Militar no veículo, foi localizado um estojo de munição 9 milímetros. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.


A Polícia Civil reforça o pedido à população, caso tenha alguma informação sobre o caso, para denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita.

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Avô é preso suspeito de estuprar neto de 8 anos em Cachoeiro de Itapemirim

Jovens são filmados com arma perto de viatura em terminal de Cariacica

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Sul do ES

Avô é preso suspeito de estuprar neto de 8 anos em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 07/09/2026 às 17:12
Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante no domingo (6) acusado de cometer estupro de vulnerável contra o próprio neto, um menino de 8 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu após o irmão da vítima presenciar o crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada na tarde de domingo para averiguar a denúncia de abuso sexual. No local, a mãe das crianças relatou aos policiais que seu filho mais velho, um adolescente de 17 anos, havia ido até a residência do avô. Ao chegar ao imóvel, o jovem flagrou o momento em que o irmão caçula, de 8 anos, era abusado pelo idoso.

Ainda segundo o relato da mãe aos policiais, ela conversou diretamente com o menino  após o alerta do adolescente, e a criança confirmou ter sofrido a agressão sexual. Diante dos relatos apresentados, os policiais militares detiveram o idoso e o conduziram para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que o homem de 70 anos foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Após a realização dos procedimentos de praxe na unidade policial, o suspeito foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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Trânsito na Terceira Ponte é fechado por manifestantes

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Cerca de 4h interditada

Trânsito na Terceira Ponte é fechado por manifestantes

Publicado em 07/09/2026 às 16:28
Terceira Ponte fechada por manifestantes
Terceira Ponte fechada por manifestantes Reprodução Ceturb

A Terceira Ponte foi fechada por manifestantes na tarde desta segunda-feira (7). O ato começou em Vila Velha, por volta das 14 horas, e seguiu em direção a Vitória. O trânsito foi interrompido para veículos nos dois sentidos da via e liberado por volta das 18 horas.


A manifestação teve início no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha, nas ruas Ceará e Dr. Jairo de Matos Pereira, e seguiu pela ponte até chegar em Vitória. Segundo relato de motoristas, em Vila Velha, o trânsito foi desviado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar em direção à Praia da Costa.

A Ceturb-ES afirmou que todas a linhas que passam pela Terceira Ponte foram afetadas. Os veículos usaram rotas alternativas, como a Segunda Ponte e a Ponte Florentino Avidos.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) justificou que o fechamento da Terceira Ponte ocorreu para a segurança dos participantes da manifestação, sendo esse o principal motivo para que o fluxo de veículos fosse interditado nos dois sentidos.

O ato pedia o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e fez parte de uma mobilização nacional. 

Trecho interditado no Centro de Vitória 

Além da Terceira Ponte, os motoristas enfrentaram lentidão no Centro de Vitória, devido ao trecho interditado na Avenida Beira-Mar onde foi realizado o Desfile Cívico-Militar. A previsão inicial, divulgada pela prefeitura, era de que a via seria liberada depois das 23 horas desta segunda (7), para a retirada de toda a estrutura montada para o evento.

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Dupla em bike elétrica assalta casal em Vila Velha e atira após mulher reagir


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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Protesto interdita a BR 101 em São Mateus no ES

Publicado em 07/09/2026 às 08:23
Manifestação interditou BR 101 em São Mateus
Manifestação interditou BR 101 em São Mateus Oziel Gabriel

Uma manifestação de comunidades quilombolas e povos tradicionais interditou totalmente a BR 101, em São Mateus, no Norte capixaba, na manhã desta segunda-feira (7). Por volta das 9h, a Ecovias Capixaba informou que o tráfego passou a ser liberado a cada 20 minutos, de forma alternada entre os sentidos da rodovia. Às 10h30, o fluxo foi totalmente liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).


Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o protesto reuniu moradores que cobram a inclusão das comunidades no Anexo 3 da repactuação da Samarco, que prevê medidas de reparação e compensação por danos coletivos, além de auxílios financeiros e de subsistência para famílias de povos indígenas, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais. 


Em nota, a Samarco informou que cumpre integralmente as obrigações estabelecidas no Novo Acordo do Rio Doce e acrescentou que "em relação às comunidades quilombolas, a reparação segue os critérios estabelecidos no documento".

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Motorista perde controle de Land Rover e atinge outros dois carros e poste em Cachoeiro

Publicado em 06/09/2026 às 19:31
Motorista perde o controle, atinge dois carros e poste e foge do local
Motorista perde o controle, atinge dois carros e poste e foge do local Leitor A Gazeta| Matheus Passos

Um motorista que dirigia um veículo da marca Land Rover perdeu o controle da direção por volta das 16h deste domingo (6), ao lado de um hospital particular no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e atingiu dois carros que estavam estacionados, além de um poste. Ninguém se feriu.


De acordo com as informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o veículo seguia no sentido da Rua Estrela do Norte quando, ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo e provocou o acidente. Segundo agentes de trânsito que atenderam a ocorrência, após a batida, o motorista do Land Rover deixou o local e, até o início da noite de domingo  não havia sido localizado. Por causa da queda do poste, uma equipe da EDP também esteve no local.


Os proprietários dos veículos antingidos, um Fiat Punto e um Toyota Corolla, estavam no pronto-socorro do hospital no momento do acidente acompanhando familiares. A Polícia Militar também foi chamada. Os policiais colheram informações sobre o acidente e orientaram os envolvidos a registrar a ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Após ida a bar

Homem é preso suspeito de estuprar mulher em Colatina

Publicado em 06/09/2026 às 18:01

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher dentro de casa em Ponte do Pancas, no município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (4). A vítima contou que encontrou suspeito em um bar e, após consumir drogas, o suspeito ficou alterado e a violentou.


Para a Polícia Militar, a vítima disse que, por não ter onde ficar, foi para a casa do suspeito. Após o crime, ela contou que conseguiu correr e pedir ajuda para uma pessoa.


O suspeito foi localizado em frente à própria residência e reconhecido pela vítima. Ele foi conduzido à delegacia de Colatina, e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por estupro e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Estradas

Homem é encontrado morto às margens da BR 262 em Ibatiba

Publicado em 06/09/2026 às 16:58
Homem foi encontrado morto na BR 262 em Ibatiba
Homem foi encontrado morto na BR 262 em Ibatiba TV Pluenzy

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado morto às margens da BR 262, na zona rural de Ibatiba, na manhã deste domingo (6). Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 8h40 para atender a uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 166 da rodovia, no sentido Iúna.


Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima às margens da rodovia. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para necropsia e, posteriormente, liberação aos familiares.


A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre os veículos envolvidos. A corporação foi procurada pela reportagem para esclarecer as circunstâncias do acidente, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta de Vitória fica a uma dezena dos R$ 47 milhões da Mega-Sena

Publicado em 06/09/2026 às 12:14
Mega-Sena 3054: veja os números sorteados neste domingo (6)

Uma aposta de Vitória, no Espírito Santo, ficou a uma dezena de faturar o prêmio de R$ 47,4 milhões da Mega-Sena. Bateu na trave, mas ganhou R$ 60.290,76. Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete capixaba foi registrado pela internet.


O sorteio do concurso 3054 foi realizado na manhã deste domingo (6). Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.


Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio de R$ 47,4 milhões agora está acumulado com estimativa de R$ 63 milhões para o próximo sorteio. 

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O dia em que bolão de Vila Velha ganhou o maior prêmio da história da Mega-Sena

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