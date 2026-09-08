Colisão entre carretas e carro deixa um ferido e trava trânsito no Contorno

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma picape na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Chevrolet Corsa estavam o casal Vinicius de Souza Silva, de 44 anos, e Luciana Maria de Jesus Silva, de 45. Marido e esposa residiam em Linhares. Na picape Volkswagen Saveiro estava Adilson Pereira da Silva, que também não resistiu à colisão.





De acordo com a PRF, a picape seguia no sentido Linhares - São Mateus quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o Corsa do casal, que vinha no sentido contrário. Outros três passageiros que estavam no Corsa foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital Roberto Silvares. Não há infromações atualizadas sobre o estado de saúde deles.





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).