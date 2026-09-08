Colisão entre carretas e carro deixa um ferido e trava trânsito no Contorno

Duas carretas e um carro se envolveram em uma colisão na Rodovia do Contorno, na Serra, na manhã desta terça-feira (8). A ocorrência ainda está em andamento, com uma vítima socorrida com ferimentos de média gravidade. O trânsito em direção a Cariacica foi prejudicado e segue com uma pista interditada.
De acordo com Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 05h43. O acidente aconteceu no km 279,6. E, além da vítima com ferimentos de média gravidade, que estava no carro, outras duas pessoas saíram ilesas da colisão.
A Ecovias Capixaba informou, ainda, que além do veículo de inspeção, guincho e ambulância, também foram acionados a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O motorista de uma das carretas contou para a reportagem da TV Gazeta que seguia pela pista da direita quando foi atingido por um dos outros veículos envolvidos no acidente, o que fez com que a carreta que dirigia ficasse desgovernada.
Uma das faixas da Rodovia do Contorno, sentido Serra para Cariacica, segue interditada.
Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta