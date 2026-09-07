Trends, memes e críticas: o que os candidatos do ES postam nas redes sociais?

Candidato ao comando do Estado, Breno Barcelos (Missão) utiliza as redes sociais com frequência e está presente nas principais plataformas, como Instagram, TikTok e X. Apostando em vídeos, o concorrente utiliza tom de superação e também faz denúncias nas publicações, apontando o que poderia melhorar no Espírito Santo, conforme a visão dele.





Já o deputado federal Helder Salomão (PT), que tem perfis em pelo menos sete redes sociais, busca utilizar uma linguagem contemporânea nas publicações, surfando nas trends da geração Z e produzindo “memes”, além de se mostrar saudável e disposto, por meio de vídeos fazendo atividades físicas, como corrida e musculação. Vídeos e fotos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completam o feed do candidato.





Ex-prefeito de Vitória, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) se diferencia publicando vídeos com músicas populares, jingles feitos com bregafunk e várias notícias sobre a cidade que governava, principalmente resultados positivos obtidos em determinadas áreas.





Rafael Demuner (UP), por sua vez, faz poucas publicações, alimentando a conta com postagens em colaboração com outros candidatos e vídeos diretos, com pouca edição, nos quais defende suas propostas e posicionamento ideológico. O perfil no Instagram ainda é utilizado para convidar a população a participar de atos da campanha.





Com perfis em várias plataformas, o governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, aposta principalmente em divulgar os feitos da sua gestão, como investimentos e entregas de obras em diferentes municípios capixabas. Ele também movimenta os feeds com memes e a imagem do ex-governador Renato Casagrande (PSB), principal cabo eleitoral do emedebista, é frequente nas contas do candidato, em manifestações de apoio ao aliado.

Além disso, todos os candidatos postam cortes de entrevistas, discursos em eventos políticos, imagens de atos de campanha feitos nas ruas e aproveitam o material veiculado na TV durante o horário eleitoral.





Com propostas e estratégias diferentes, cada concorrente ao Palácio Anchieta busca imprimir um tom em seus perfis digitais. Segundo Carreiro, esse tom “nasce do encontro entre a identidade do candidato, o sentimento do eleitor e o papel político que ele pretende ocupar”.





O especialista ressalta também que estar em diferentes plataformas é importante, mas não tanto quanto saber por que se está em cada uma delas. “Cada rede tem linguagem, público e função; presença massiva só produz resultado quando há conteúdo adequado, equipe e objetivo”.





Na análise dos perfis dos candidatos ao governo capixaba, é possível perceber que, por mais que eles tenham contas em diversas redes sociais, não há produções individualizadas para cada uma delas. Ou seja, um mesmo material digital circula em mais de uma plataforma.