Como identificar promessas impossíveis feitas pelos candidatos

Nas Eleições 2026, o que um candidato pode ou não pode prometer? No caso de alguém que dispute o cargo de governador, uma promessa impossível de ser cumprida seria a de, por exemplo, a construção de um arranha-céu na cidade.





Os candidatos ao governo também não podem prometer que, caso eleitos, implementarão medidas cuja competência é do governo federal, entre elas intervenções na Marinha e no Exército.





Da mesma forma, não cabe ao governador encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei fora da competência reservada ao Executivo estadual na Constituição Federal. Não é uma atribuição desse mandatário apresentar, por exemplo, projeto visando à redução da maioridade penal.





No rol de promessas que podem ser feitas por candidatos ao governo estão:



