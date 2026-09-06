Homem é encontrado morto às margens da BR 262 em Ibatiba

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado morto às margens da BR 262, na zona rural de Ibatiba, na manhã deste domingo (6). Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 8h40 para atender a uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 166 da rodovia, no sentido Iúna.





Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima às margens da rodovia. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para necropsia e, posteriormente, liberação aos familiares.





A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre os veículos envolvidos. A corporação foi procurada pela reportagem para esclarecer as circunstâncias do acidente, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.