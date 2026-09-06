Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Anitta é confirmada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027
Desfiles na Sapucaí

Anitta é confirmada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027

Cantora afirmou que convite tem conexão com seu atual momento de vida e disse que conciliar o reinado com a carreira será um dos desafios
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 16:30

A Acadêmicos do Grande Rio oficializou, neste domingo (6), Anitta como sua rainha de bateria no Carnaval de 2027. A confirmação foi divulgada pela própria escola nas redes sociais.

Em publicação, a Grande Rio celebrou a chegada da artista. "Dia de receber a rainha com todo carinho! Bem-vinda, Anitta! Você já faz parte da Família Grande Rio!"", escreveu a agremiação.

Grande Rio oficializou Anitta como rainha de bateria para Carnaval 2027 neste domingo (6)
Grande Rio oficializou Anitta como rainha de bateria para Carnaval 2027 neste domingo (6) Divulgação/Grande Rio

Anitta também comentou a novidade nas redes sociais e afirmou que a escolha do enredo da escola para o próximo carnaval teve conexão imediata com seu atual momento de vida e carreira.

"Este ano a Grande Rio escolheu falar sobre fé, ancestralidade, retorno ao seu país e o tempo: olhar no passado, pés no presente e peito aberto pro futuro", escreveu a cantora. "A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata."

A Grande Rio terá como enredo no Carnaval de 2027 "Sankofa Tabon - Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". A narrativa parte da experiência de africanos que foram escravizados e que, depois de conseguirem a liberdade, fizeram o caminho de volta à África.

Veja Também 

Virginia Fonseca e Anitta

Virginia Fonseca acusa Anitta de recusar cerimônia de passagem da coroa na Grande Rio

Tem talento capixaba nos bastidores de Anitta: Bárbara Carnieli participa do projeto ‘Equilibrivm II’, apresentado em Niterói

Conheça a capixaba por trás do cenário da nova turnê de Anitta, “Equilibrivm II”

A artista afirmou que aceitou o convite "com muito respeito" e destacou a importância do carnaval para a comunidade e para a história do País. "Nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo", disse.

Anitta reconheceu ainda que sua agenda como cantora será um dos principais desafios durante o reinado. Segundo ela, a decisão de assumir o posto foi discutida por causa da necessidade de conciliar os compromissos profissionais com as responsabilidades à frente da bateria.

"Decidimos tentar, mas sabendo que o que importa de verdade é que a comunidade, a bateria, o mestre e a escola estejam felizes com a escolha do meu nome", afirmou. "Caso contrário, a gente agradece e volta a curtir o desfile como espectador."

A cantora disse estar feliz com a nova função e agradeceu o convite de David Brazil, além dos presidentes da escola, dos integrantes da bateria e do mestre Fafá. "Espero que se sintam bem representados", escreveu.

Leia Mais 

Aniversário de Guarapari terá Pixote, Guilherme e Santiago, Theuzinho e outros shows em setembro

Mostra virtual resgata Vitória de um século atrás em raros negativos de vidro; veja fotos

Exposição fotográfica gratuita em Vitória retrata pessoas em situação de rua sob novo olhar

Rock in Rio 2026: artistas capixabas levam a energia do ES ao festival

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Carnaval Carnaval do Rio Desfile das Escolas de Samba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Robert Pattinson faz 'melhor atuação da carreira' como caçador de pedófilos em novo filme, diz crítico da BBC
Imagem de destaque
Motociclista morto em acidente evitava passar pela Terceira Ponte, diz namorada
Imagem de destaque
Avião de carga da Amazon deixa pelo menos 5 mortos ao sair da pista em aeroporto de Miami

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados