Anitta será a nova rainha de bateria da Grande Rio

Anitta está de volta à Marquês de Sapucaí. A cantora será a nova rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027, segundo informações do jornal Extra.
O anúncio oficial está previsto para o próximo sábado (22).
A escolha acontece poucos dias depois da saída de Virginia Fonseca do cargo. A influenciadora deixou o posto na última quarta-feira, abrindo espaço para que a escola de Duque de Caxias, na baixada fluminense, buscasse uma nova personalidade para ocupar a frente de sua bateria.
Antes de chegar a um acordo com Anitta, a Grande Rio também procurou Paolla Oliveira, que já havia ocupado o posto na agremiação. A atriz, no entanto, não aceitou retornar à função. Com a recusa, o convite foi feito à cantora, que teria dado uma resposta positiva.
A relação de Anitta com o Carnaval carioca, porém, não é recente. A artista já atravessou a Sapucaí como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola pela qual sempre demonstrou carinho.
O anúncio oficial da nova rainha deve acontecer em um evento da Grande Rio no sábado. Até lá, a escola ainda não confirmou publicamente a escolha.