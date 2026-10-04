Reconstrução mamária e a relação da mulher com o próprio corpo após o câncer

Discutir sobre a mastectomia (retirada do seio) e a reconstrução mamária é uma tarefa, muitas vezes, repleta de medos e inseguranças para as mulheres que enfrentam o câncer de mama.
Embora a reconstrução possa contribuir para a recuperação da autoestima e da qualidade de vida, é importante reconhecer que restituir a estética da mama não significa, necessariamente, restabelecer a relação da mulher com o próprio corpo.
No consultório, em diversos casos, o que observamos é que a retirada de uma mama pode representar uma mudança profunda na forma como a paciente se enxerga. Afinal, os seios não estão relacionados apenas à aparência física, mas também à identidade, à feminilidade, à sexualidade e à maneira como cada mulher se reconhece diante do espelho.
A cirurgia pode deixar cicatrizes, alterações de sensibilidade, assimetrias e marcas que permanecem mesmo após o encerramento do tratamento. Daí a importância de falar abertamente sobre isso neste Outubro Rosa.
A reconstrução mamária é uma possibilidade importante e deve ser apresentada às pacientes de forma individualizada, considerando suas condições clínicas, preferências e expectativas. No entanto, é necessário compreender que o procedimento não representa uma obrigação para quem passou por uma mastectomia. A decisão de reconstruir ou não a mama pertence à mulher e precisa ser respeitada.
Mesmo quando a reconstrução é realizada, a adaptação ao novo corpo pode levar tempo. O resultado cirúrgico pode não corresponder à expectativa inicial, e algumas mulheres podem enfrentar desconfortos, limitações físicas ou dificuldades para reconhecer aquela imagem como parte de si. A perda de sensibilidade na região operada e as mudanças na aparência também podem interferir na intimidade e na autoestima.
Para além de avaliar se o procedimento foi bem-sucedido do ponto de vista clínico, é importante lembrar que a grande responsabilidade envolvida no tratamento do câncer de mama envolve não apenas o resultado de exames, mas muito da identidade de cada mulher.
É necessário perguntar como a paciente está se sentindo, quais dificuldades enfrenta no cotidiano e de que maneira as mudanças físicas estão repercutindo em sua vida, afinal, preocupações com a aparência podem persistir durante e após o tratamento.
Nesse contexto, o suporte psicológico, a fisioterapia, a reabilitação e o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar podem desempenhar um papel importante. A paciente precisa ter espaço para expressar inseguranças, falar sobre a própria sexualidade e receber orientações que a ajudem a lidar com as transformações do corpo, sem que suas angústias sejam minimizadas.
Sem dúvidas que o diálogo aberto com seus parceiros ou parceiras amorosos conta decisivamente. A mulher que trata um câncer de mama precisa não apenas falar sobre seus sentimentos, mas sentir que é ouvida e se sentir correspondida. O caminho do diálogo encurta as inseguranças e pode contribuir para uma postura mais vívida diante dos desafios que, inevitavelmente, surgirão.
Uma assistência oncológica verdadeiramente integral precisa reconhecer que a qualidade de vida não se resume à ausência da doença. Cuidar da mulher que enfrenta o câncer de mama também significa acolher suas mudanças físicas e emocionais, respeitar suas escolhas e oferecer condições para que ela possa se reconhecer, ou se redescobrir, em seu próprio corpo.