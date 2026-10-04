Reconstrução mamária e a relação da mulher com o próprio corpo após o câncer

Discutir sobre a mastectomia (retirada do seio) e a reconstrução mamária é uma tarefa, muitas vezes, repleta de medos e inseguranças para as mulheres que enfrentam o câncer de mama.





Embora a reconstrução possa contribuir para a recuperação da autoestima e da qualidade de vida, é importante reconhecer que restituir a estética da mama não significa, necessariamente, restabelecer a relação da mulher com o próprio corpo.

No consultório, em diversos casos, o que observamos é que a retirada de uma mama pode representar uma mudança profunda na forma como a paciente se enxerga. Afinal, os seios não estão relacionados apenas à aparência física, mas também à identidade, à feminilidade, à sexualidade e à maneira como cada mulher se reconhece diante do espelho.

A cirurgia pode deixar cicatrizes, alterações de sensibilidade, assimetrias e marcas que permanecem mesmo após o encerramento do tratamento. Daí a importância de falar abertamente sobre isso neste Outubro Rosa.