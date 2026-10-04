Mídia internacional destaca polarização entre Lula e Flávio e influência de Trump na eleição

Já o espanhol El País aponta que a disputa é o terceiro duelo eleitoral consecutivo entre a esquerda democrática representada por Lula e a extrema direita dos Bolsonaro. O jornal descreve o confronto como um mano a mano entre um "estadista desgastado" que busca um quarto mandato e o "herdeiro político" de um movimento ultra, em um ambiente de apatia e com pesquisas apontando empate, com poucos indecisos e a possibilidade, ainda que improvável, de definição já na noite de domingo. O diário também menciona a "longa sombra" dos EUA de Trump sobre o cenário.