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Aniversário de Guarapari terá Pixote, Guilherme e Santiago, Theuzinho e outros shows em setembro

Festa dos 135 anos da cidade terá três dias de programação, na Praia do Morro, com shows, rodeio e atividades para toda a família
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 12:00

Pixote e Theuzinho farão show na festa de aniversário de Guarapari
Pixote e Theuzinho farão show na festa de aniversário de Guarapari Globo/Fábio Rocha; Reprodução Instagram @theuzinhocantor

Guarapari vai completar 135 anos com quatro dias de festa na Praia do Morro. Entre 18 e 21 de setembro, a cidade recebe uma programação que reúne shows, rodeio, atrações culturais, momentos religiosos e atividades para o público infantil. Entre os destaques estão nomes conhecidos nacionalmente, como Pixote, Theuzinho, Rodrigo Balla, Guilherme & Santiago e Ton Carfi.

A programação musical começa na quinta-feira (18), com apresentações de Terça Regue, Agitaê e Sambadubom. O destaque da noite fica por conta do Pixote, que sobe ao palco às 23h.

Na sexta-feira (19), a programação musical começa às 16h, com Elen Nara, seguida por Carreteiros e Cataguases. Às 22h, é a vez de Theuzinho encerrar a noite.

Sertanejo e atrações nacionais no sábado
A dupla Guilherme & Santiago sobe ao palco às 22h
A dupla Guilherme & Santiago sobe ao palco às 22h Reprodução Instagram @guilhermeesantiago / Piunti / Davi Dias

O sábado (20) começa com programação religiosa e atividades ligadas à tradição do campo. Às 8h30, será realizada uma missa com o Padre Lucas Muniz, seguida pela Benção dos Cavaleiros, às 10h.

À tarde, a programação inclui o espetáculo infantil “Tina Show: Mar de Encantos”. A partir das 16h30, o público poderá acompanhar os shows de Rogerinho do Cavaco e Banda Gandaia.

Mais tarde, dois nomes nacionais do sertanejo comandam a programação. Rodrigo Balla se apresenta às 20h, enquanto a dupla Guilherme & Santiago sobe ao palco às 22h.

No último dia de festa, domingo (21), a programação será dedicada à música gospel. Depois do culto, marcado para as 19h, haverá apresentações de Bruno Pantaleão, Phelipe Daniel e Ton Carfi.

Rodeio terá 14 competidores

Além dos shows, a Festa da Cidade terá uma arena de rodeio nos dias 18, 19 e 20 de setembro. A competição reunirá 14 participantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

O vencedor receberá como prêmio uma moto zero quilômetro. Para assistir ao rodeio, será necessário doar 1 kg de alimento não perecível. Os donativos serão destinados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em Guarapari.

A programação da arena também contará com o concurso Rainha do Rodeio e outras atrações voltadas à cultura do campo.

Programação

18 de setembro – quinta-feira
18h30 – Terça Regue
20h – Agitaê
21h30 – Sambadubom
23h – Pixote

19 de setembro – sexta-feira
16h – Elen Nara
18h – Carreteiros
20h – Cataguases
22h – Theuzinho

20 de setembro – sábado
8h30 – Missa com Padre Lucas Muniz
10h – Benção dos Cavaleiros
15h – Tina Show: Mar de Encantos
16h30 – Rogerinho do Cavaco
18h – Banda Gandaia
20h – Rodrigo Balla
22h – Guilherme & Santiago

21 de setembro – domingo
19h – Culto
Bruno Pantaleão
Phelipe Daniel
Ton Carfi

Local: Praia do Morro, Guarapari


Segundo a prefeitura, a programação está sujeita a alterações.

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