Aniversário de Guarapari terá Pixote, Guilherme e Santiago, Theuzinho e outros shows em setembro

18 de setembro – quinta-feira

18h30 – Terça Regue

20h – Agitaê

21h30 – Sambadubom

23h – Pixote



19 de setembro – sexta-feira

16h – Elen Nara

18h – Carreteiros

20h – Cataguases

22h – Theuzinho



20 de setembro – sábado

8h30 – Missa com Padre Lucas Muniz

10h – Benção dos Cavaleiros

15h – Tina Show: Mar de Encantos

16h30 – Rogerinho do Cavaco

18h – Banda Gandaia

20h – Rodrigo Balla

22h – Guilherme & Santiago



21 de setembro – domingo

19h – Culto

Bruno Pantaleão

Phelipe Daniel

Ton Carfi



Local: Praia do Morro, Guarapari



Segundo a prefeitura, a programação está sujeita a alterações.