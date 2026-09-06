Aniversário de Guarapari terá Pixote, Guilherme e Santiago, Theuzinho e outros shows em setembro

Guarapari vai completar 135 anos com quatro dias de festa na Praia do Morro. Entre 18 e 21 de setembro, a cidade recebe uma programação que reúne shows, rodeio, atrações culturais, momentos religiosos e atividades para o público infantil. Entre os destaques estão nomes conhecidos nacionalmente, como Pixote, Theuzinho, Rodrigo Balla, Guilherme & Santiago e Ton Carfi.
A programação musical começa na quinta-feira (18), com apresentações de Terça Regue, Agitaê e Sambadubom. O destaque da noite fica por conta do Pixote, que sobe ao palco às 23h.
Na sexta-feira (19), a programação musical começa às 16h, com Elen Nara, seguida por Carreteiros e Cataguases. Às 22h, é a vez de Theuzinho encerrar a noite.
O sábado (20) começa com programação religiosa e atividades ligadas à tradição do campo. Às 8h30, será realizada uma missa com o Padre Lucas Muniz, seguida pela Benção dos Cavaleiros, às 10h.
À tarde, a programação inclui o espetáculo infantil “Tina Show: Mar de Encantos”. A partir das 16h30, o público poderá acompanhar os shows de Rogerinho do Cavaco e Banda Gandaia.
Mais tarde, dois nomes nacionais do sertanejo comandam a programação. Rodrigo Balla se apresenta às 20h, enquanto a dupla Guilherme & Santiago sobe ao palco às 22h.
No último dia de festa, domingo (21), a programação será dedicada à música gospel. Depois do culto, marcado para as 19h, haverá apresentações de Bruno Pantaleão, Phelipe Daniel e Ton Carfi.
Além dos shows, a Festa da Cidade terá uma arena de rodeio nos dias 18, 19 e 20 de setembro. A competição reunirá 14 participantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.
O vencedor receberá como prêmio uma moto zero quilômetro. Para assistir ao rodeio, será necessário doar 1 kg de alimento não perecível. Os donativos serão destinados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em Guarapari.
A programação da arena também contará com o concurso Rainha do Rodeio e outras atrações voltadas à cultura do campo.
18 de setembro – quinta-feira
18h30 – Terça Regue
20h – Agitaê
21h30 – Sambadubom
23h – Pixote
19 de setembro – sexta-feira
16h – Elen Nara
18h – Carreteiros
20h – Cataguases
22h – Theuzinho
20 de setembro – sábado
8h30 – Missa com Padre Lucas Muniz
10h – Benção dos Cavaleiros
15h – Tina Show: Mar de Encantos
16h30 – Rogerinho do Cavaco
18h – Banda Gandaia
20h – Rodrigo Balla
22h – Guilherme & Santiago
21 de setembro – domingo
19h – Culto
Bruno Pantaleão
Phelipe Daniel
Ton Carfi
Local: Praia do Morro, Guarapari
Segundo a prefeitura, a programação está sujeita a alterações.