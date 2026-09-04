Reynaldo Gianecchini, Mumuzinho e Orquestra da Quebrada: veja o que fazer neste fim de semana no ES

Para quem prefere teatro, o Teatro da UFES, em Goiabeiras, recebe no sábado (5) e domingo (6) o espetáculo “Um Dia Muito Especial”, com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall.





A peça faz parte da terceira edição do Festival de Teatro Seguros Unimed, que passa por Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. A apresentação na Capital começa às 20h no sábado e às 19h no domingo.





Os ingressos custam a partir de R$ 25.