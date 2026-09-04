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Reynaldo Gianecchini, Mumuzinho e Orquestra da Quebrada: veja o que fazer neste fim de semana no ES

De shows gratuitos a festas tradicionais, programação reúne atrações para todos os gostos em diferentes regiões do Estado
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 10:53

Peça com Reinaldo Gianecchini e Maria Casadevall e show do Mumuzinho agitam o fim de semana no ES
Peça com Reinaldo Gianecchini e Maria Casadevall e show do Mumuzinho agitam o fim de semana no ES Priscila Prade/Divulgação; Globo/Bob Paulino

O primeiro fim de semana de setembro chega com uma programação movimentada no Espírito Santo. Entre sexta-feira (4) e domingo (6), o público poderá aproveitar festas tradicionais, shows nacionais, apresentações culturais, teatro e eventos com entrada gratuita em diferentes cidades.

Em Domingos Martins, a 36ª Festa do Morango de Pedra Azul é uma das principais atrações. Já Santa Leopoldina recebe a Festa e Festival das Raízes, com programação que celebra a produção agrícola e a cultura local. Na Grande Vitória, tem samba, pagode e teatro, além de uma apresentação especial da Orquestra da Quebrada.

Confira a programação completa do fim de semana clicando em "Ver agenda"
Teatro recebe Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall
Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall estrelam 'Um Dia Muito Especial'
Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall estrelam 'Um Dia Muito Especial' Priscila Prade/Divulgação

Para quem prefere teatro, o Teatro da UFES, em Goiabeiras, recebe no sábado (5) e domingo (6) o espetáculo “Um Dia Muito Especial”, com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall.


A peça faz parte da terceira edição do Festival de Teatro Seguros Unimed, que passa por Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. A apresentação na Capital começa às 20h no sábado e às 19h no domingo.


Os ingressos custam a partir de R$ 25.

Festa do Morango terá tortas gigantes em Pedra Azul

A tradicional Festa do Morango de Pedra Azul chega à 36ª edição entre sexta-feira (4) e domingo (6), no Centro de Eventos Pedra Azul, o Morangão, em Domingos Martins.


Além da programação musical, cultural e gastronômica, o evento tem como protagonistas as tradicionais tortas de morango gigantes. Neste ano, serão preparadas duas versões: uma com 500 quilos e outra com 300 quilos. Mais de mil tortas em tamanho convencional também serão comercializadas durante os três dias.


A sexta-feira tem entrada gratuita. No sábado e domingo, os ingressos custam a partir de R$ 30, conforme o período e o tipo de entrada.

Gabriel Gava é atração em Santa Leopoldina
Cantor Gabriel Gava
Cantor Gabriel Gava Instagram@gabrielgava

Santa Leopoldina recebe, de sexta-feira (4) a domingo (6), a Festa e Festival das Raízes, evento que celebra a produção agrícola e a cultura do município.


A programação reúne shows, apresentações culturais, desfile de tratores e exposição. Entre as atrações nacionais estão Gabriel Gava e Thaynara Alves.


A entrada é gratuita e a programação acontece no Pátio de Festas, no Centro de Santa Leopoldina.

Orquestra da Quebrada se apresenta em Vitória

Na sexta-feira (4), a Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória, recebe o show “Em Verdades”, da Orquestra da Quebrada.

Com repertório inspirado em vozes que têm ancestralidade, cuidado e liberdade como elementos centrais, o grupo apresenta arranjos que misturam soul, MPB contemporânea e influências da black music brasileira.

A apresentação começa às 20h e tem entrada gratuita.

Mumuzinho comanda roda de samba na Serra
Cantor Mumuzinho Reprodução/Instagram/@mumuzinho/@joaopedrojanuario

O domingo (6) também será de samba e pagode no Gordinho Sambão, em Maria Cypréstes, Vitória. A partir das 16h, Mumuzinho sobe ao palco para uma programação que também reúne Pele Morena, Curtição, Romarinho e DJ Fabrício V.

Os ingressos custam a partir de R$ 70.

Festa agropecuária movimenta Santa Rosa, em Aracruz

Em Aracruz, a 28ª Festa Agropecuária de Santa Rosa acontece até domingo (6), no Parque de Exposições de Santa Rosa. A programação reúne rodeio e shows musicais, incluindo apresentações de Marcos Paulo & Marcelo e João Felipe & Rafael.

A entrada é gratuita.

Revelação inaugura a Varanda do Zeca

No domingo (6), a Serra ganha um novo espaço dedicado ao samba. O Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Mestre Álvaro, inaugura a Varanda do Zeca com show do Grupo Revelação, que celebra 30 anos de carreira.

Os portões abrem ao meio-dia. A programação começa às 14h, com Andrea Nery, e o Revelação entra no palco às 16h30.

Os ingressos custam a partir de R$ 60.

E tem mais: Festival de Música Primavera Teresense
Os Paralamas do Sucesso
Os Paralamas do Sucesso Adriano Vizoni/Folhapress

Santa Teresa também está com programação especial neste fim de semana. O Festival de Música Primavera Teresense 2026 chega à etapa final entre 4 e 6 de setembro, depois de ter iniciado a competição em agosto.

A grande final da disputa entre compositores capixabas acontece na sexta-feira (4), no Parque de Exposições de Santa Teresa. A programação também inclui apresentações musicais e atrações culturais.

O festival conta ainda com nomes nacionais como Os Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa e Nenhum de Nós. A entrada é gratuita.

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