A Lagoa Azul escondida no Norte do ES que agora vai receber turistas

Contemplar águas de tom azul-turquesa ao verde-azulado já é uma realidade em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Um recanto em meio à natureza com uma Lagoa Azul digna de cartão-postal tem chamado a atenção como opção de turismo e descanso na região.





O visual pode até parecer miragem, mas por trás das águas cristalinas existe uma proprietária que já se prepara para receber visitantes. A expectativa é que o agendamento de visitas seja aberto a partir da segunda quinzena de setembro.





Localizado a cerca de 3 km do Centro da cidade, o Recanto Lagoa Azul é um dos empreendimentos da Rota do Café Conilon de Jaguaré, a primeira rota municipal com essa temática no Espírito Santo.





O pedacinho de paraíso é gerido por Deuciane Laquini de Ataide, advogada de formação e administradora do espaço. Segundo ela, a ideia de transformar a área em ponto turístico surgiu a partir da participação em feiras de agroturismo e empreendedorismo, unida à vontade pessoal de mostrar as belezas escondidas do Estado.





O local ganhou projeção após o influenciador Diego Araújo, ex-apresentador do Em Movimento, da TV Gazeta, publicar um vídeo mostrando a Lagoa Azul, que possui uma história inusitada.