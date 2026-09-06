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Rota do Conilon

A Lagoa Azul escondida no Norte do ES que agora vai receber turistas

Localizado em Jaguaré, o Recanto Lagoa Azul aposta em águas cristalinas de tom turquesa, hospedagem sustentável e agroturismo a partir de setembro; espaço integra a Rota do Café Conilon

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 15:01

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

06 set 2026 às 15:01

Contemplar águas de tom azul-turquesa ao verde-azulado já é uma realidade em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Um recanto em meio à natureza com uma Lagoa Azul digna de cartão-postal tem chamado a atenção como opção de turismo e descanso na região.


O visual pode até parecer miragem, mas por trás das águas cristalinas existe uma proprietária que já se prepara para receber visitantes. A expectativa é que o agendamento de visitas seja aberto a partir da segunda quinzena de setembro.


Localizado a cerca de 3 km do Centro da cidade, o Recanto Lagoa Azul é um dos empreendimentos da Rota do Café Conilon de Jaguaré, a primeira rota municipal com essa temática no Espírito Santo.


O pedacinho de paraíso é gerido por Deuciane Laquini de Ataide, advogada de formação e administradora do espaço. Segundo ela, a ideia de transformar a área em ponto turístico surgiu a partir da participação em feiras de agroturismo e empreendedorismo, unida à vontade pessoal de mostrar as belezas escondidas do Estado. 


O local ganhou projeção após o influenciador Diego Araújo, ex-apresentador do Em Movimento, da TV Gazetapublicar um vídeo mostrando a Lagoa Azul, que possui uma história inusitada.

Propriedade rural de Jaguaré abriga lagoa de águas azuladas e integra roteiro que valoriza a produção de café Conilon e o turismo no campo
Águas azuladas, café e contato com a natureza fazem parte de nova experiência de turismo rural em Jaguaré Crédito: Divulgação
A origem da Lagoa Azul

A lagoa foi construída há cerca de 20 anos, inicialmente com o objetivo de armazenar água para a irrigação do cafezal. Deuciane contou que, recentemente, obteve licença para a construção de novas barragens após a descoberta de outras duas lagoas de águas azuladas, que também ficam na propriedade.


Antes da abertura ao público, o espaço era utilizado apenas para festas de fim de ano, confraternizações familiares e descanso nos fins de semana.

Propriedade rural de Jaguaré abriga lagoa de águas azuladas e integra roteiro que valoriza a produção de café Conilon e o turismo no campo
Águas azuladas, café e contato com a natureza fazem parte de nova experiência de turismo rural em Jaguaré Crédito: Divulgação

O local passou por reformas e atraiu olhares após a publicação do vídeo sobre o espaço. O post já conta com mais de 305 mil visualizações e 19 mil curtidas.

A coloração da água é totalmente natural. Segundo Deuciane, a família não realizou nenhum procedimento químico. “A gente sabe que existe aquela argila branca no solo, então acredito que a cor venha daí. Mas cientificamente ainda não temos confirmação. A gente não aplica nada na água, ela tem essa cor naturalmente”, explicou a empresária.


A visibilidade do vídeo coincidiu com a nova política do município voltada ao incentivo do turismo e do desenvolvimento rural, o que impulsionou a criação das rotas locais.

Estrutura e sustentabilidade

O espaço conta com três chalés equipados com quarto de casal, cozinha e banheiro. A estrutura conta com fogão, frigobar, micro-ondas, ar-condicionado, Smart TV e acesso à internet.


Além da hospedagem, o sítio adota práticas voltadas ao desenvolvimento sustentável. A propriedade preserva um trecho de Mata Atlântica e utiliza energia renovável, bioinsumos nas atividades agrícolas, biodigestores e reflorestamento com espécies nativas.


Para Deuciane, a proposta vai além da paisagem: o agroturismo aproxima o visitante da rotina e da produção do campo. 

O principal para quem está no meio rural é fazer com que as pessoas entendam a essência do lugar e vivenciem essa rotina

Deuciane Laquini de Ataide Proprietária do Recanto Lagoa Azul

Propriedade rural de Jaguaré abriga lagoa de águas azuladas e integra roteiro que valoriza a produção de café Conilon e o turismo no campo
Águas azuladas, café e contato com a natureza fazem parte de nova experiência de turismo rural em Jaguaré Crédito: Divulgação
Por dentro da Rota do Café Conilon

O recanto integra a Rota do Café Conilon, um itinerário que busca aproximar o visitante da cafeicultura local, acompanhando desde o cultivo e a colheita até a torra e a degustação.


Incentivada pela Prefeitura de Jaguaré, a proposta permite conhecer diferentes propriedades rurais e vivenciar o cotidiano do campo. O Recanto Lagoa Azul faz parte do roteiro "Do Grão à Xícara", que tem 6 horas de duração e passa pelo Café Calvi, Recanto Lagoa Azul e Rancho Santa Rita. O passeio inclui transporte, guia, café da manhã, experiências turísticas e almoço caipira, com valor aproximado de R$ 280 por pessoa.


Outra opção da região é o roteiro "Notas da Terra", com 4 horas de duração. A opção inclui café colonial, visita ao Zoo Parque, experiência sensorial na produção de cachaça artesanal e contemplação da Barragem Água Limpa, com apresentação do grupo Folia de Reis. O valor aproximado é de R$ 195 por pessoa.


As reservas dos passeios incluem transporte saindo do Centro de Jaguaré e podem ser feitas pelo Instagram @vaivoando.jaguare ou pelo WhatsApp (27) 99930-6686.


Para a proprietária, apresentar o café produzido no município é também uma forma de valorizar quem vive e trabalha no meio rural. “Queremos possibilitar que as pessoas conheçam as belezas de Jaguaré, compartilhem as experiências do homem do campo e desfrutem da natureza com respeito”, concluiu.

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