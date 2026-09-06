Conselho da OAB-ES votará apoio a pedido de afastamento de Moraes

Conforme informações da entidade, a seccional do Espírito Santo considerou graves os relatos noticiados envolvendo Moraes e foi a primeira a cobrar publicamente a apuração do caso revelado por outro ministro, André Mendonça, que quebrou sigilo de um relatório da Polícia Federal que mostrava uma troca de mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, com um contato, cujo número foi atribuído a Moraes.





Para a presidente da OAB-ES, Erica Neves, "as informações são extremamente graves e exigem apuração rigorosa, transparente e absolutamente isenta."





"É indispensável que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos pelas instâncias competentes, com pleno respeito ao devido processo legal, mas sem omissões ou relativizações diante da gravidade do que está sendo noticiado", acrescenta.





Erica Neves reforça que eventual irregularidade precisa ser apurada de forma criteriosa e isenta, com responsabilização caso os fatos sejam comprovados. A presidente afirma que a credibilidade do sistema de Justiça depende da confiança de que todos estão submetidos às mesmas regras.