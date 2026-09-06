AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crise no STF

Conselho da OAB-ES votará apoio a pedido de afastamento de Moraes

A entidade vai realizar sessão extraordinária na quarta-feira (9) para votar medida contra o ministro e também pela suspeição do procurador-geral da República, Paulo Gonet

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 15:54

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 set 2026 às 15:54

Em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF), a seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) vai realizar, na próxima quarta-feira (9), uma sessão extraordinária para votar o apoio ao pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes e à suspeição do procurador-geral da República, Paulo Gonet.


A reunião foi convocada pela diretoria da seccional para definir a manifestação institucional que será encaminhada ao Conselho Federal da OAB e apresentada, no mesmo dia, durante reunião com o presidente do STF, ministro Edson Fachin, marcada para as 17h, na sede do Tribunal. O encontro contará com a participação dos presidentes das 27 seccionais da OAB. 

Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes: troca de mensagens entre o ex-banqueiro e um contato atribuído ao ministro é alvo de investigação Divulgação e Rosinei Coutinho/STF

Conforme informações da entidade, a seccional do Espírito Santo considerou graves os relatos noticiados envolvendo Moraes e foi a primeira a cobrar publicamente a apuração do caso revelado por outro ministro, André Mendonça, que quebrou sigilo de um relatório da Polícia Federal que mostrava uma troca de mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, com um contato, cujo número foi atribuído a Moraes.   


Para a presidente da OAB-ES, Erica Neves, "as informações são extremamente graves e exigem apuração rigorosa, transparente e absolutamente isenta."


"É indispensável que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos pelas instâncias competentes, com pleno respeito ao devido processo legal, mas sem omissões ou relativizações diante da gravidade do que está sendo noticiado", acrescenta.


Erica Neves reforça que eventual irregularidade precisa ser apurada de forma criteriosa e isenta, com responsabilização caso os fatos sejam comprovados. A presidente afirma que a credibilidade do sistema de Justiça depende da confiança de que todos estão submetidos às mesmas regras.

Veja Também 

Imagem de destaque

O que dizem os relatórios da PF que criticam atuação de Mendonça no caso Master e do INSS

Imagem BBC Brasil

Crise entre Moraes e Mendonça: a reação de Lula, Flávio e do mundo político

Imagem de destaque

Moraes acusa Mendonça de 'motivação política' e pede que colega de STF seja investigado; o que se sabe da crise na Corte

Entenda o caso
Uma série de mensagens, minutas de contratos e metadados obtidos pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro ampliou, na última terça-feira (1º), as informações conhecidas sobre a relação do ex-dono do Banco Master com autoridades.

Vorcaro teria procurado Alexandre de Moraes enquanto tentava salvar o banco e acompanhar as investigações que levariam à prisão do ex-banqueiro. O material também registra pedidos para que fossem acionados o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Outros documentos tratam de um contrato de cerca de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e de uma segunda proposta, de R$ 50 milhões, que previa o pagamento com cotas de um jatinho e de um helicóptero.

O ministro André Mendonça, que quebrou o sigilo do relatório da PF, no dia seguinte admitiu que também esteve com Vorcaro

O caso envolvendo Moraes desencadeou uma série de ataques ao ministro, entre os quais proferidos pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que, depois, admitiu também ter pedido ajuda a Vorcaro

Leia mais:

Mendonça libera para julgamento relatório da PF que aponta elo entre Moraes e Vorcaro

Conselho da OAB-ES votará apoio a pedido de afastamento de Moraes

A súbita solenidade das garantias

Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção vê 'crise de credibilidade sem precedentes' no STF

Moraes usa documento da PF sem valor probatório contra André Mendonça

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

STF Alexandre de Moraes OAB-ES Procuradoria-Geral da República (PGR) Paulo Gonet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Robert Pattinson faz 'melhor atuação da carreira' como caçador de pedófilos em novo filme, diz crítico da BBC
Imagem de destaque
Motociclista morto em acidente evitava passar pela Terceira Ponte, diz namorada
Imagem de destaque
Avião de carga da Amazon deixa pelo menos 5 mortos ao sair da pista em aeroporto de Miami

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados