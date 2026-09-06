A súbita solenidade das garantias

Há algo de pedagogicamente desconcertante nas revelações recentes envolvendo Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet. Bastou que a investigação se aproximasse do andar de cima de nosso sistema judiciário para que o processo penal brasileiro reencontrasse, subitamente, algumas de suas mais antigas virtudes.

A PGR pediu a nulidade da apuração. Sustentou que o aprofundamento das investigações envolvendo ministro do Supremo dependeria de aprovação prévia do plenário e que um magistrado não poderia, por iniciativa própria, determinar investigação de pessoas específicas. Fala-se, novamente, em juiz natural, sistema acusatório, limites da atividade investigativa e devido processo legal.





Tudo isso está correto ou, ao menos, merece ser levado muito a sério. O problema é que deveria ter sido levado igualmente a sério antes.