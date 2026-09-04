Os argumentos de Alexandre de Moraes contra André Mendonça

"Após ser exposto que a colaboração de Maurício Camisotti se encontrava em impasse quanto ao benefício (...), o relator teria afirmado que, por não confiar na Procuradoria-Geral da República, poderia aplicar benefícios não previstos em lei a partir de proposição da Polícia Federal, inclusive fora das hipóteses legalmente previstas", diz um dos trechos reproduzidos de relatórios da PF, mencionando o empresário apontado pela PF como o operador financeiro das fraudes no INSS que chegariam a R$ 6,5 bilhões.