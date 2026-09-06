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Eleições 2026

Datafolha: mais eleitores viram conteúdo eleitoral em perfis jornalísticos nas redes sociais

Eleitores de Flávio Bolsonaro veem mais publicações do tipo em contas de influenciadores e grupos de WhatsApp do que os de Lula, segundo pesquisa

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 18:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2026 às 18:23
SÃO PAULO - Entre os eleitores que têm contas em redes sociais, mais deles viram conteúdos sobre as eleições de 2026 em perfis de veículos jornalísticos do que em perfis de candidatos ou de influenciadores, mostra nova pesquisa Datafolha.
O levantamento indica que, entre os entrevistados com contas em redes como Facebook, Instagram, Tik Tok e Kwai, 57% viram esse tipo de conteúdo nas últimas semanas.
Entre este grupo, 75% tiveram contato com esse tipo de publicação em perfis de veículos jornalísticos, 71% em perfis de jornalistas, 69% nos perfis dos candidatos, 65% nos perfis de amigos ou familiares, 61% nos perfis de influenciadores e 47% em grupos do WhatsApp ou do Telegram.
A margem de erro geral do levantamento é de dois pontos para mais ou menos, dentro do nível de confiança de 95%.

► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência

Comparando os eleitores que declaram intenção de voto no presidente Lula (PT) e no senador Flávio Bolsonaro (PL), a maior diferença na visualização destes conteúdos se dá em relação aos perfis de influenciadores e nos grupos de WhatsApp.
Entre os eleitores do filho de Jair Bolsonaro (PL), 68% afirmam ter visto publicações do tipo em contas de influenciadores, em comparação a 55% entre entrevistados que declaram voto no petista. Ainda entre os que dizem que devem votar em Flávio, 55% relatam ter visto estes conteúdos em grupos de WhatsApp e Telegram, diante de 43% entre os que dizem que votarão em Lula.
Já entre os eleitores não alinhados ao bolsonarismo nem ao petismo, 81% disseram ter visto as publicações em perfis de veículos jornalísticos e 74%, em perfis de jornalistas. Apenas 39% afirmaram ter acessado esse tipo de conteúdo em grupos dos aplicativos de mensagem.
O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades na terça-feira (1º) e quarta (2). A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-03669/2026.
A nova pesquisa do Datafolha apontou que Lula tem 38% das intenções de voto no primeiro turno, ante 33% de Flávio Bolsonaro. Ela também confirmou a ascensão de Augusto Cury (Avante), que subiu seis pontos e atingiu 8%.
Com isso, a diferença entre o presidente e o senador está em cinco pontos.
Depois vêm Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%. Samara (UP), Edmilson Costa (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) têm 1%. Os demais não pontuaram. Declaram voto branco ou nulo 6%, e 3% se dizem indecisos.

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