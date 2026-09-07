Casal sofre tentativa de latrocínio, e suspeitos fogem de bike elétrica em Vila Velha

Um casal foi vítima de tentativa de latrocínio na manhã desta segunda-feira (7), na Rua Milton Caldeira, em Itapuã, Vila Velha. Durante o assalto, uma arma foi disparada, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos estavam em uma bicicleta elétrica e continuam foragidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para verificar inicialmente uma ocorrência de disparo de arma de fogo, o casal estava em um carro quando foi abordado por dois suspeitos em uma bicicleta elétrica. Em relato à PM, o homem explicou que saiu do veículo e entregou o celular a um dos suspeitos, com a esposa permanecendo dentro do automóvel.
Enquanto o marido estava atrás do carro com o assaltante, a mulher reagiu e entrou em luta corporal com o outro suspeito, que efetuou o disparo de arma de fogo, segundo o casal contou à Polícia Militar. Em seguida, os dois suspeitos fugiram do local. Ainda de acordo com a PM, as vítimas não apresentavam lesões aparentes e recusaram atendimento médico.
Durante a averiguação da Política Militar no veículo, foi localizado um estojo de munição 9 milímetros. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.
A Polícia Civil reforça o pedido à população, caso tenha alguma informação sobre o caso, para denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita.