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“Merecia o nosso respeito”, diz Michel Teló sobre público que enfrentou temporal em show em Vitória

Publicação de Michel Teló recebeu comentários de Marcos Mion e Lexa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 18:18

Michel Telo agradece o público que compareceu ao show em Vitória
Michel Telo agradece o público que compareceu ao show em Vitória Divulgação/PMV/Instagram/@micheltelo

A forte chuva que atingiu Vitória na noite de domingo (6) não impediu Michel Teló de subir ao palco da Praça do Papa para a apresentação que integrou a programação de aniversário da capital. Nesta segunda-feira (7), o cantor usou as redes sociais para agradecer ao público que enfrentou o temporal para acompanhar a apresentação.

Em uma publicação, Teló contou que a chuva molhou o palco e os equipamentos e tornou a realização do show mais difícil do que o previsto. Mesmo assim, destacou a presença de quem saiu de casa para prestigiá-lo.

“Só gratidão. A chuva veio forte, molhou palco, equipamentos, deixou tudo muito mais difícil do que a gente imaginava. Quem saiu de casa, enfrentou a chuva, vento forte e merecia todo o nosso respeito e a nossa entrega. Então a gente fez o que ama fazer: subiu no palco e cantou”, escreveu.

O cantor também agradeceu à equipe que trabalhou para garantir a realização da apresentação, mesmo com as condições adversas.

“Obrigado demais a cada pessoa que esteve presente, cantou junto, e fez daquele momento algo tão especial, mesmo em condições tão difíceis. E obrigado a toda minha equipe, que fez um esforço enorme para que o show acontecesse”, completou.

Segundo Teló, ele e os profissionais que trabalharam na apresentação terminaram a noite molhados, assim como parte dos instrumentos e equipamentos, mas com a sensação de dever cumprido.

“A gente terminou molhado, com equipamento, instrumentos molhados, mas com o coração cheio de alegria. Foi especial demais estar com vocês”, afirmou.

Famosos apoiam cantor

A publicação de Michel Teló também recebeu comentários de artistas e personalidades, que elogiaram a postura do cantor diante das dificuldades enfrentadas durante o show.

O apresentador Marcos Mion destacou a dedicação do artista independentemente do tamanho do público.

“Orgulho total!! É obrigação do artista sempre entregar tudo, com uma ou um milhão de pessoas que se arrumaram e saíram de casa pra assistir, ainda mais embaixo de chuva! Parabéns, cumpadi! Admiração total!”, escreveu.

A esposa de Teló, Thais Fersoza, também deixou uma mensagem para o cantor: “Que orgulho de você!!!!!!!”.

A cantora Lexa elogiou a relação do sertanejo com o público. “Um artista que respeita e entrega o seu melhor para o público!!”, comentou.

Já o ator e apresentador Rafael Zulu foi direto: “GIGANTE!”.

Show na Praça do Papa

Desde sábado (5), quando foi realizado o Celebra Vitória, a Praça do Papa se tornou um dos principais pontos das comemorações pelos 475 anos da capital capixaba.

Na noite de domingo, a programação reuniu diferentes estilos musicais. Antes de Michel Teló, a cantora capixaba Graciella D'Ferraz apresentou um repertório que passeou pela MPB, axé retrô, pop rock e sucessos das décadas de 1970 e 1980, além de músicas nacionais e internacionais.

Com trajetória iniciada ainda na década de 1990, Graciella lançou, em 2011, o álbum “2 em 1”, produzido por Jacaré Guitarra e viabilizado com recursos da Prefeitura de Vitória por meio da Lei Rubem Braga.

A atração principal da noite foi Michel Teló, que levou a Vitória o espetáculo “Sertanejinho do Teló”, inspirado em seu mais recente projeto audiovisual.

O show aposta em releituras de clássicos da música brasileira com arranjos sertanejos. No repertório, estiveram músicas como “Convite de Casamento”, “Ana Júlia”, “Exagerado” e “Metamorfose Ambulante”.

“São músicas que gosto de tocar quando estou em casa, com amigos e família. É sem fórmula, só música boa, que faz parte da minha história. Um show para celebrar e se divertir”, explicou o cantor antes da apresentação.

Programação continua

As comemorações pelo aniversário de Vitória seguem nesta segunda-feira (7), com shows na Praça do Papa. A partir das 19h, o público poderá acompanhar a apresentação do Samba Júnior, grupo formado por músicos de São Cristóvão, em Maruípe, seguido pelo cantor potiguar Raí Saia Rodada, que leva o forró ao palco.

Já na terça-feira (8), data do aniversário de Vitória, a programação será distribuída por outros pontos da cidade. Na Ilha das Caieiras, a partir das 16h, se apresentam Leq Samba, com participação de Resenha de Pagode e Nandinho. Em Jardim Camburi, a Praça Nilze Mendes recebe, a partir das 19h, as atrações capixabas Nano Viana e Picnic Dogs.

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