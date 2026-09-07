“Merecia o nosso respeito”, diz Michel Teló sobre público que enfrentou temporal em show em Vitória

A forte chuva que atingiu Vitória na noite de domingo (6) não impediu Michel Teló de subir ao palco da Praça do Papa para a apresentação que integrou a programação de aniversário da capital. Nesta segunda-feira (7), o cantor usou as redes sociais para agradecer ao público que enfrentou o temporal para acompanhar a apresentação.
Em uma publicação, Teló contou que a chuva molhou o palco e os equipamentos e tornou a realização do show mais difícil do que o previsto. Mesmo assim, destacou a presença de quem saiu de casa para prestigiá-lo.
“Só gratidão. A chuva veio forte, molhou palco, equipamentos, deixou tudo muito mais difícil do que a gente imaginava. Quem saiu de casa, enfrentou a chuva, vento forte e merecia todo o nosso respeito e a nossa entrega. Então a gente fez o que ama fazer: subiu no palco e cantou”, escreveu.
O cantor também agradeceu à equipe que trabalhou para garantir a realização da apresentação, mesmo com as condições adversas.
“Obrigado demais a cada pessoa que esteve presente, cantou junto, e fez daquele momento algo tão especial, mesmo em condições tão difíceis. E obrigado a toda minha equipe, que fez um esforço enorme para que o show acontecesse”, completou.
Segundo Teló, ele e os profissionais que trabalharam na apresentação terminaram a noite molhados, assim como parte dos instrumentos e equipamentos, mas com a sensação de dever cumprido.
“A gente terminou molhado, com equipamento, instrumentos molhados, mas com o coração cheio de alegria. Foi especial demais estar com vocês”, afirmou.
A publicação de Michel Teló também recebeu comentários de artistas
e personalidades, que elogiaram a postura do cantor diante das
dificuldades enfrentadas durante o show.
O apresentador Marcos Mion destacou a dedicação do artista independentemente do tamanho do público.
“Orgulho total!! É obrigação do artista sempre entregar tudo, com uma ou um milhão de pessoas que se arrumaram e saíram de casa pra assistir, ainda mais embaixo de chuva! Parabéns, cumpadi! Admiração total!”, escreveu.
A esposa de Teló, Thais Fersoza, também deixou uma mensagem para o cantor: “Que orgulho de você!!!!!!!”.
A cantora Lexa elogiou a relação do sertanejo com o público. “Um artista que respeita e entrega o seu melhor para o público!!”, comentou.
Já o ator e apresentador Rafael Zulu foi direto: “GIGANTE!”.
Desde sábado (5), quando foi realizado o Celebra Vitória, a Praça
do Papa se tornou um dos principais pontos das comemorações pelos 475
anos da capital capixaba.
Na noite de domingo, a programação reuniu diferentes estilos musicais. Antes de Michel Teló, a cantora capixaba Graciella D'Ferraz apresentou um repertório que passeou pela MPB, axé retrô, pop rock e sucessos das décadas de 1970 e 1980, além de músicas nacionais e internacionais.
Com trajetória iniciada ainda na década de 1990, Graciella lançou, em 2011, o álbum “2 em 1”, produzido por Jacaré Guitarra e viabilizado com recursos da Prefeitura de Vitória por meio da Lei Rubem Braga.
A atração principal da noite foi Michel Teló, que levou a Vitória o espetáculo “Sertanejinho do Teló”, inspirado em seu mais recente projeto audiovisual.
O show aposta em releituras de clássicos da música brasileira com arranjos sertanejos. No repertório, estiveram músicas como “Convite de Casamento”, “Ana Júlia”, “Exagerado” e “Metamorfose Ambulante”.
“São músicas que gosto de tocar quando estou em casa, com amigos e família. É sem fórmula, só música boa, que faz parte da minha história. Um show para celebrar e se divertir”, explicou o cantor antes da apresentação.
As comemorações pelo aniversário de Vitória seguem nesta
segunda-feira (7), com shows na Praça do Papa. A partir das 19h, o
público poderá acompanhar a apresentação do Samba Júnior, grupo formado
por músicos de São Cristóvão, em Maruípe, seguido pelo cantor potiguar
Raí Saia Rodada, que leva o forró ao palco.
Já na terça-feira (8), data do aniversário de Vitória, a programação será distribuída por outros pontos da cidade. Na Ilha das Caieiras, a partir das 16h, se apresentam Leq Samba, com participação de Resenha de Pagode e Nandinho. Em Jardim Camburi, a Praça Nilze Mendes recebe, a partir das 19h, as atrações capixabas Nano Viana e Picnic Dogs.