“Merecia o nosso respeito”, diz Michel Teló sobre público que enfrentou temporal em show em Vitória

A forte chuva que atingiu Vitória na noite de domingo (6) não impediu Michel Teló de subir ao palco da Praça do Papa para a apresentação que integrou a programação de aniversário da capital. Nesta segunda-feira (7), o cantor usou as redes sociais para agradecer ao público que enfrentou o temporal para acompanhar a apresentação.



Em uma publicação, Teló contou que a chuva molhou o palco e os equipamentos e tornou a realização do show mais difícil do que o previsto. Mesmo assim, destacou a presença de quem saiu de casa para prestigiá-lo.



“Só gratidão. A chuva veio forte, molhou palco, equipamentos, deixou tudo muito mais difícil do que a gente imaginava. Quem saiu de casa, enfrentou a chuva, vento forte e merecia todo o nosso respeito e a nossa entrega. Então a gente fez o que ama fazer: subiu no palco e cantou”, escreveu.



O cantor também agradeceu à equipe que trabalhou para garantir a realização da apresentação, mesmo com as condições adversas.



“Obrigado demais a cada pessoa que esteve presente, cantou junto, e fez daquele momento algo tão especial, mesmo em condições tão difíceis. E obrigado a toda minha equipe, que fez um esforço enorme para que o show acontecesse”, completou.



Segundo Teló, ele e os profissionais que trabalharam na apresentação terminaram a noite molhados, assim como parte dos instrumentos e equipamentos, mas com a sensação de dever cumprido.



“A gente terminou molhado, com equipamento, instrumentos molhados, mas com o coração cheio de alegria. Foi especial demais estar com vocês”, afirmou.