Avô é preso suspeito de estuprar neto de 8 anos em Cachoeiro de Itapemirim

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Um casal foi vítima de tentativa de latrocínio na manhã desta segunda-feira (7), na Rua Milton Caldeira, em Itapuã, Vila Velha. Durante o assalto, uma arma foi disparada, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos estavam em uma bicicleta elétrica e continuam foragidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para verificar inicialmente uma ocorrência de disparo de arma de fogo, o casal estava em um carro quando foi abordado por dois suspeitos em uma bicicleta elétrica. Em relato à PM, o homem explicou que saiu do veículo e entregou o celular a um dos suspeitos, com a esposa permanecendo dentro do automóvel.
Enquanto o marido estava atrás do carro com o assaltante, a mulher reagiu e entrou em luta corporal com o outro suspeito, que efetuou o disparo de arma de fogo, segundo o casal contou à Polícia Militar. Em seguida, os dois suspeitos fugiram do local. Ainda de acordo com a PM, as vítimas não apresentavam lesões aparentes e recusaram atendimento médico.
Durante a averiguação da Política Militar no veículo, foi localizado um estojo de munição 9 milímetros. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.
A Polícia Civil reforça o pedido à população, caso tenha alguma informação sobre o caso, para denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita.
Uma manifestação de comunidades quilombolas e povos tradicionais interditou totalmente a BR 101, em São Mateus, no Norte capixaba, na manhã desta segunda-feira (7). Por volta das 9h, a Ecovias Capixaba informou que o tráfego passou a ser liberado a cada 20 minutos, de forma alternada entre os sentidos da rodovia. Às 10h30, o fluxo foi totalmente liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o protesto reuniu moradores que cobram a inclusão das comunidades no Anexo 3 da repactuação da Samarco, que prevê medidas de reparação e compensação por danos coletivos, além de auxílios financeiros e de subsistência para famílias de povos indígenas, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais.
Em nota, a Samarco informou que cumpre integralmente as obrigações estabelecidas no Novo Acordo do Rio Doce e acrescentou que "em relação às comunidades quilombolas, a reparação segue os critérios estabelecidos no documento".
Um motorista que dirigia um veículo da marca Land Rover perdeu o controle da direção por volta das 16h deste domingo (6), ao lado de um hospital particular no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e atingiu dois carros que estavam estacionados, além de um poste. Ninguém se feriu.
De acordo com as informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o veículo seguia no sentido da Rua Estrela do Norte quando, ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo e provocou o acidente. Segundo agentes de trânsito que atenderam a ocorrência, após a batida, o motorista do Land Rover deixou o local e, até o início da noite de domingo não havia sido localizado. Por causa da queda do poste, uma equipe da EDP também esteve no local.
Os proprietários dos veículos antingidos, um Fiat Punto e um Toyota Corolla, estavam no pronto-socorro do hospital no momento do acidente acompanhando familiares. A Polícia Militar também foi chamada. Os policiais colheram informações sobre o acidente e orientaram os envolvidos a registrar a ocorrência.
Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher dentro de casa em Ponte do Pancas, no município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (4). A vítima contou que encontrou suspeito em um bar e, após consumir drogas, o suspeito ficou alterado e a violentou.
Para a Polícia Militar, a vítima disse que, por não ter onde
ficar, foi para a casa do suspeito. Após o crime, ela contou que conseguiu
correr e pedir ajuda para uma pessoa.
O suspeito foi localizado em frente à própria residência e reconhecido
pela vítima. Ele foi conduzido à delegacia de Colatina, e, segundo a Polícia
Civil, foi autuado em flagrante por estupro e foi encaminhado ao Centro de
Detenção Provisória (CDP).
Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado morto às margens da BR 262, na zona rural de Ibatiba, na manhã deste domingo (6). Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 8h40 para atender a uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 166 da rodovia, no sentido Iúna.
Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima às margens da rodovia. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para necropsia e, posteriormente, liberação aos familiares.
A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre os veículos envolvidos. A corporação foi procurada pela reportagem para esclarecer as circunstâncias do acidente, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.
Uma aposta de Vitória, no Espírito Santo, ficou a uma dezena de faturar o prêmio de R$ 47,4 milhões da Mega-Sena. Bateu na trave, mas ganhou R$ 60.290,76. Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete capixaba foi registrado pela internet.
O sorteio do concurso 3054 foi realizado na manhã deste domingo (6). Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio de R$ 47,4 milhões agora está acumulado com estimativa de R$ 63 milhões para o próximo sorteio.
A Mega-Sena sorteou na manhã deste domingo (6) as seis dezenas do concurso 3054, cujo prêmio principal era de R$ 47,4 milhões. Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.
Segundo a Caixa, ninguém acertou as dezenas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 63 milhões. Uma aposta do ES bateu na trave e faturou mais de R$ 60 mil.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Um caminhão pegou fogo dentro do depósito de uma loja de materiais de construção no bairro Honório Fraga, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (5).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ficou restrito à parte da frente do veículo. As chamas foram apagadas e não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Uma aposta de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, acertou quatro dos cinco números sorteados no concurso 7110 da Quina, realizado na noite desta sexta-feira (4). O jogo ficou por pouco de levar o prêmio principal, que estava estimado em R$ 15 milhões.
Os números sorteados foram 09, 14, 54, 57 e 80. Como ninguém acertou, o valor acumulou e está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio.
A aposta capixaba foi registrada na Loterias A Ribanense e levou R$ 6.488,92 pelo acerto de quatro números. O jogo foi realizado na modalidade simples, que custa R$ 3.
Cerca de 700 consumidores ficaram sem energia após um carro bater contra um poste e pegar fogo na madrugada deste sábado (5), no bairro Padre José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após a colisão, o poste caiu e obstruiu a via. Segundo a Empresa Luz e Força Santa Maria, o fornecimento foi totalmente restabelecido para todos os clientes na manhã deste sábado. A estrutura danificada foi substituída.
Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a CNH vencida e relatou aos militares que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro e apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, como fala arrastada, odor de álcool e dificuldade de equilíbrio.
O condutor sofreu uma escoriação na cabeça e foi levado ao Hospital Sílvio Avidos. Após receber alta, foi encaminhado à delegacia. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência para combater as chamas do veículo. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina e que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teria informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o conduzido.