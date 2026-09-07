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Jovens são filmados com arma perto de viatura em terminal de Cariacica

As imagens, que circulam nas redes sociais desde domingo (6), mostram os indivíduos exibindo a arma enquanto um deles faz o registro com o celular

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 13:38

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 set 2026 às 13:38

Um grupo de jovens foi filmado tirando fotos com uma arma de fogo dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica. As imagens, que circulam nas redes sociais desde domingo (6), mostram os indivíduos exibindo a arma enquanto um deles faz o registro com o celular. A ação ocorreu próximo a uma viatura da Polícia Militar.


Procurada pela reportagem, a PM informou que o grupo ainda não foi identificado. A corporação disse que iniciou a apuração e que, apesar de as imagens mostrarem os jovens perto de uma viatura, não é possível afirmar, a partir do vídeo, que os policiais tenham visto a arma ou tomado conhecimento da ação no momento em que ocorreu.


A partir de informações obtidas com a colaboração de informantes, a corporação também passou a investigar a possível existência de um fluxo de pessoas que utilizariam o Sistema Transcol a partir do Terminal de Campo Grande com destino à região do Morro da Garrafa, em Vitória, onde seria realizado um evento clandestino conhecido como "Baile Mandela".


"As diligências prosseguem com o objetivo de identificar os indivíduos que aparecem nas imagens, bem como esclarecer as circunstâncias e demais fatos relacionados à ocorrência", disse a PM.


A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que, apesar de as imagens mostrarem um usuário armado dentro do terminal, não há registro de violência ou confronto nas dependências do Terminal de Campo Grande.


A companhia orientou que, em situações como essa, os usuários acionem imediatamente a Polícia Militar pelo 190 ou façam uma denúncia pelo 181. Também é possível procurar a equipe de vigilância presente no terminal para comunicar a situação.


(Com informações de André Afonso, da TV Gazeta)

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