Flamengo vence e assume a liderança do Brasileiro; Botafogo segura Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro tem um novo líder depois de 19 rodadas. O Palmeiras, que estava na ponta do torneio desde meados de março, foi ultrapassado pelo Flamengo neste domingo (6).

A equipe de Abel Ferreira empatou com o Botafogo por 0 a 0 no Rio de Janeiro, enquanto a comandada por Leonardo Jardim venceu o Remo por 1 a 0 em Belém. Os cariocas agora têm 54 pontos, e os paulistas, 53.

Líder e vice-líder ainda vão se enfrentar pelo segundo turno do Brasileiro, em confronto marcado para novembro. No primeiro turno, em maio, o time paulista derrotou a equipe carioca por 3 a 0, no Maracanã.

Flamengo vence Remo e é o novo líder do Brasileirão Gilvan de Souza / CRF

Antes da partida, ambas as equipes terão nove jogos pelo Brasileiro. Além disso, o Palmeiras terá compromissos pela Libertadores e pela Copa do Brasil, enquanto o Flamengo disputará o torneio continental.

Neste domingo os cariocas foram a campo mais cedo, às 16h, e o gol que mexeu com a classificação do campeonato saiu apenas no segundo tempo.

Depois de insistir muito, o Flamengo conseguiu balançar a rede aos 20 minutos da etapa final, com Samuel Lino. O atacante recebeu de Arrascaeta dentro da área e tocou na saída do goleiro.

Antes da partida, ambas as equipes terão nove jogos pelo Brasileiro. Além disso, o Palmeiras terá compromissos pela Libertadores e pela Copa do Brasil, enquanto o Flamengo disputará o torneio continental.

Neste domingo os cariocas foram a campo mais cedo, às 16h, e o gol que mexeu com a classificação do campeonato saiu apenas no segundo tempo.

Depois de insistir muito, o Flamengo conseguiu balançar a rede aos 20 minutos da etapa final, com Samuel Lino. O atacante recebeu de Arrascaeta dentro da área e tocou na saída do goleiro.

"Não nos empolgamos quando todos já nos deixavam de fora [da briga pelo título], então também não estamos empolgados agora. Estamos motivados e vamos continuar trabalhando diariamente para conseguirmos representar o Flamengo no mais alto nível", afirmou o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, após a partida.

O Palmeiras jogou às 18h30, no Rio de Janeiro. O jogo contra o Botafogo foi disputado, e os dois clubes tiveram poucas chances claras.

A melhor dos anfitriões foi aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Villalba recebeu de Montoro e, cara a cara com Carlos Miguel, chutou para fora.

A melhor oportunidade do Palmeiras foi com Maurício, de cabeça, aos 11 minutos da segunda etapa. Ele recebeu cruzamento de Piquerez e cabeceou forte, mas o goleiro Gabriel Batista fez uma boa defesa.

O empate foi acompanhado de perto pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, a três dias da primeira convocação do italiano após a Copa do Mundo. O comandante divulga na quarta-feira (9) os jogadores que vai levar para os dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e um contra a Índia, no dia 3 de outubro.

O resultado foi ruim para ambas as equipes. Enquanto o Palmeiras viu o Flamengo ultrapassá-lo na ponta, a igualdade fez o Botafogo ir aos 31 pontos, na 13ª posição na tabela do campeonato. A equipe não vence há cinco rodadas e tem seis pontos a mais que o Vasco, o primeiro da zona do rebaixamento.

Disputando o título do Brasileiro e ainda vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras vem oscilando nas últimas partidas do torneio de pontos corridos.

Na semana passada, empatou com o Mirassol, por 1 a 1, fora de casa. Recentemente também foi derrotado pelo Fluminense, no Maracanã, por 3 a 2.

Nesse meio tempo conseguiu se classificar para as quartas de final da Libertadores ao despachar o Cerro Porteño, do Paraguai, e para as semifinais da Copa do Brasil, ao eliminar o Santos.

O Flamengo, por sua vez, vem de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro.

A próxima partida do Palmeiras na competição é no sábado (12), em casa, contra o São Paulo.

Marlon Freitas, que levou o terceiro cartão amarelo neste domingo, e Barboza, que foi expulso no fim da partida, estão fora do clássico.

Antes disso, na quarta-feira (9), recebe a LDU pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, às 19h