Fluminense vai às redes protestar sobre arbitragem contra o Vasco: 'Absoluta falta de critério'

No clássico carioca, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Lucho Acosta, mantendo-se no G-4 com 45 pontos. O Vasco, com 25 pontos, segue na zona de rebaixamento. O jogo foi marcado por tensão e discussões, mas o Fluminense aproveitou melhor as chances no segundo tempo. Ambos os times agora se preparam para as quartas de final das competições continentais, com o Fluminense na Libertadores e o Vasco na sul-americana.