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Atletismo

Alison dos Santos vence 400 metros com barreiras e é tricampeão da Diamond League

Com a vitória deste sábado, Alison conquistou o tricampeonato da Diamond League. Ele já havia sido campeão em 2022 e em 2024

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 18:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 set 2026 às 18:36
Alison dos Santos, o Piu, conquista a Diamond League pela terceira vez
Alison dos Santos, o Piu, conquista a Diamond League pela terceira vez Instagram/@atletismo.brasil
O brasileiro Alison dos Santos, 26, confirmou seu favoritismo e venceu na tarde deste sábado (5) a prova dos 400 metros com barreiras da última etapa da Diamond League 2026, que estava sendo disputada em Bruxelas, na Bélgica.
O atleta paulista, nascido em São Joaquim da Barra, terminou a prova com 46s70.
Piu, como é conhecido, é desde o mês passado o recordista mundial dos 400 metros com barreiras.
Em 27 de agosto, na etapa de Zurique (Suíça) da Diamond League, ele estabeleceu a melhor marca da história na prova: 45s80.
Com a vitória deste sábado, Alison conquistou o tricampeonato da Diamond League. Ele já havia sido campeão em 2022 e em 2024.
O recorde anterior, de 45s94, era do norueguês Karsten Warholm e havia sido conquistado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, pelo norueguês Karsten Warholm. O escandinavo decidiu não disputar a etapa de Bruxelas da Diamond League.
O brasileiro Matheus Lima, que ficou em terceiro lugar na etapa da Silésia (Polônia) e em quarto na etapa de Zurique, terminou a prova na Bélgica em terceiro lugar.
Alison dos Santos, teve uma temporada perfeita na Diamond League 2026, vencendo todas as sete provas de que participou.
PROVAS DE ALISON NA DIAMOND LEAGUE 2026
16 de maio: Xangai/Keqiao (China) - 300m com barreiras (prova especial) - 1º lugar - 33s01
23 de maio: Xiamen (China): 400m com barreiras - 1º lugar - 46s72
7 de junho: Estocolmo (Suécia): 400m com barreiras - 1º lugar - 47s11
10 de junho: Oslo (Noruega): 400m com barreiras - 1º lugar - 46s89
23 de agosto: Silésia (Polônia): 400m com barreiras - 1º lugar - 46s43
27 de agosto: Zurique (Suíça): 400m com barreiras - 1º lugar - 45s80 - recorde mundial
5 de setembro: Bruxelas (Bélgica): 400m com barreiras - 1º lugar - 46s70

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