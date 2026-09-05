Abel Ferreira e Palmeiras conseguem efeito suspensivo após chute em microfone

O fato foi denunciado pela Procuradoria por conduta antidesportiva presente no artigo 258 do Código Brasileira de Justiça Desportiva e, por maioria dos votos, a Terceira Comissão aplicou dois jogos de suspensão ao comandante do Palmeiras.Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, a auditora relatora destacou que houve divergência de entendimentos durante o julgamento na Terceira Comissão Disciplinar, uma vez que o relator do processo havia votado pela absolvição do treinador.