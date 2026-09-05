Mulher fica ferida após capotar com carro na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Uma mulher ficou ferida em um acidente de carro na madrugada deste sábado (5), em Vila Velha. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo foi encontrado tombado embaixo do viaduto da Avenida Carlos Lindenberg. A vítima foi retirada do automóvel, imobilizada e, em seguida, atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Foi durante o atendimento da vítima que o motorista Brendonn Souza, que passava pelo local, registrou o momento. Ele conta que ao avistar, pela primeira vez, três ambulâncias e a viatura dos Bombeiros, achou o movimento estranho, mas preferiu seguir viagem.
Cerca de uma hora depois, ao retornar ao local, percebeu que o socorro continuava. Somente nesse momento resolveu se aproximar e realizar o registro. O atendimento, segundo Souza, teria ocorrido por volta das 3h30.
“Quando eu parei no viaduto e peguei a câmera para ver o que era, percebi que tinha um carro virado na parte debaixo. Mas não tinha nada quebrado na parte de cima, então naquele momento não dava para saber se ela caiu do viaduto ou se perdeu o controle lá embaixo, na via”, explica Souza.
Mas ao olhar para o outro lado do viaduto, Souza percebeu que tinha um pedaço quebrado da mureta, além de partes do veículo na via. O que fez ele acreditar que a vítima teria perdido o controle do carro quando passava sobre o viaduto.
Para a vítima ser socorrida, segundo Souza, a equipe do Corpo de Bombeiro precisou retirar um pedaço do carro. De acordo com os Bombeiros, quando a equipe chegou ao local se deparou com um veículo tombado embaixo do viaduto. E, de imediato, constatou que a mulher não ficou presa às ferragens, sendo retirada de dentro do veículo e, em seguida, imobilizada. Ela foi entregue aos cuidados da equipe do Samu.
A Gazeta entrou em contato com a Polícia Militar e para saber sobre a dinâmica do acidente, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.