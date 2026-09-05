Mulher fica ferida após capotar com carro na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Foi durante o atendimento da vítima que o motorista Brendonn Souza, que passava pelo local, registrou o momento. Ele conta que ao avistar, pela primeira vez, três ambulâncias e a viatura dos Bombeiros, achou o movimento estranho, mas preferiu seguir viagem.





Cerca de uma hora depois, ao retornar ao local, percebeu que o socorro continuava. Somente nesse momento resolveu se aproximar e realizar o registro. O atendimento, segundo Souza, teria ocorrido por volta das 3h30.





“Quando eu parei no viaduto e peguei a câmera para ver o que era, percebi que tinha um carro virado na parte debaixo. Mas não tinha nada quebrado na parte de cima, então naquele momento não dava para saber se ela caiu do viaduto ou se perdeu o controle lá embaixo, na via”, explica Souza.





Mas ao olhar para o outro lado do viaduto, Souza percebeu que tinha um pedaço quebrado da mureta, além de partes do veículo na via. O que fez ele acreditar que a vítima teria perdido o controle do carro quando passava sobre o viaduto.