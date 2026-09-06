Por que você nunca realmente supera a época de ensino médio: 'São lembranças que voltam o tempo todo'

Mesmo décadas depois de deixar a escola, a maioria das pessoas consegue se lembrar sem esforço do nome do aluno mais popular de seu ano. Com mais facilidade, inclusive, do que dos nomes de professores e de outros colegas de classe, escreveu Prinstein em seu livro de 2017 Popular: The Power of Likability in a Status-Obsessed World (Popular: o poder de ser gostado em um mundo obcecado por status, em tradução livre).