Por que países europeus estão retirando suas reservas de ouro da América do Norte?

No início deste ano, a França anunciou que havia retirado suas reservas de ouro dos Estados Unidos e as levado de volta para o território francês. Enquanto isso, o Bundesbank, o banco central alemão, transferiu mais de 216 toneladas do metal de locais de armazenamento no exterior (111 toneladas de Nova York e 105 toneladas de Paris) ao longo de alguns anos, até 2016.