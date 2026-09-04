Jovem do ES morre em acidente entre carretas na BR 101 na Bahia

Um jovem de 24 anos, morador de Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, morreu em um acidente entre duas carretas na BR 101, em Itabela, no extremo Sul da Bahia. A vítima foi identificada como Vinicius Fonseca Marin. O acidente aconteceu na quinta-feira (3).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Vinicius dirigia uma carreta carregada com um bloco de granito de cerca de 30 toneladas. Ele seguia no sentido Eunápolis-Itabela quando, por volta das 11h50, sofreu o acidente no km 735 da rodovia.
Ao fazer uma curva à direita em um trecho de descida, Vinicius perdeu o controle da carreta. O veículo tombou, invadiu a contramão e bateu de frente com outra carreta que seguia no sentido contrário.
Vinicius morreu no local. Ele era natural de Piúma, também no Sul capixaba. O motorista da outra carreta, um homem de 44 anos, natural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, sofreu ferimentos leves.
Com o acidente, o bloco de granito transportado pela carreta de Vinicius ficou no acostamento da BR 101. Segundo a PRF, a pedra pesa cerca de 30 toneladas e oferece risco aos motoristas que passam pelo trecho.
A rodovia foi liberada por volta das 2h desta sexta-feira (4), mas uma nova interdição foi necessária para a retirada do bloco. De acordo com a PRF, a operação é considerada complexa devido ao peso da pedra.