Lucho Acosta sai do banco, decide e Fluminense vence Vasco pelo Brasileirão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Vasco neste sábado (5), no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Lucho Acosta. Essa foi a primeira vitória tricolor neste clássico após quatro partidas.
Quatro minutos para decidir o jogo. Lucho Acosta entrou na partida aos 11 do segundo tempo e no seu primeiro ataque marcou o gol que valeu a vitória para o Tricolor carioca.
Jogo teve muitos cartões amarelos. A partida teve oito cartões amarelos no total, sendo que sete deles foram no primeiro tempo. Na saída para o intervalo, os jogadores do Fluminense se juntaram para reclamar com a arbitragem e só nisso o juiz deu cartão para Hulk e Soteldo.
Fluminense sobe para o G4 e Vasco volta para o Z4. Com a vitória, o Fluminense passa para a quarta colocação com 45 pontos, enquanto a equipe cruz-maltina fica na 17ª colocação com 25 pontos.
Times agora focam nas competições internacionais. Na terça, o Fluminense enfrenta o Platense no Maracanã pela Libertadores às 19h (horário de Brasília), enquanto o Vasco jogará contra o Santa Fé na Colômbia no mesmo dia e horário. Pelo Brasileiro, o Vasco irá duelar contra o Grêmio e o Fluminense terá o Atlético-MG pela frente. Os dois jogos serão no sábado.
Principais lances
Aos 11 minutos, Paulo Henrique foi lançado na direita, ganhou da marcação e cruzou pro meio da área. A bola já estava chegando em Colídio e o zagueiro tricolor chegou no carrinho para mandar a bola pra escanteio.
Oito minutos depois, o Vasco chegou de novo, agora com Lucas Piton pela ponta esquerda. O lateral chutou forte e o goleiro tricolor espalmou, evitando o gol vascaíno.
Com três minutos de jogo no segundo tempo, Ganso deu lindo passe para Hulk na área. O atacante bateu rasteiro com perigo e, com o pé, Léo Jardim desviou e mandou para escanteio.
Soteldo dominou na esquerda e tocou na área buscando Lucho. O atacante, que havia acabado de entrar, ganhou de Piton e bateu pro gol para fazer 1 a 0 no Maracanã.
Aos 36, o colombiano partiu em velocidade e ganhou da marcação, na hora de bater, ele pegou fraco e Léo Jardim defendeu. A torcida e jogadores reclamaram de possível pênalti no atacante.
No início dos acréscimos, Colidio teve falta perto da entrada da área e bateu por cima do gol de Fábio, passando perto da meta tricolor.
Três minutos depois, Marino desceu pela direita e cruzou pro meio. Andrés Gomez chegou batendo, a bola desviou em Ignácio e o goleiro do Fluminense caiu para fazer a defesa.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 1 x 0 VASCO
Data e horário: 5 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)
Competição: Brasileirão - 26ª rodada
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Paguns (ES)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Andrés Gomez (VAS), Daniel Fuzato (VAS), Colidio (VAS), Paulo Henrique (VAS); Freytes (FLU), Soteldo (FLU), Hulk (FLU) e Ignácio (FLU)
Gol: Lucho Acosta (15/2ºT)
FLUMINENSE: Fábio; Guga (Arana), Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Soteldo (Serna) e Hulk (Julio Fidelis)
Técnico: Marcão
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta (Ramon Rique), Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Tche Tchê (Spinelli), Thiago Mendes; Colídio, Andrés Gomez e Bruno Duarte (Adson (Marino))
Técnico: Pedro Emanuel.