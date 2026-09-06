AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Maria Clara Pacheco vence Grand Prix de Muju no taekwondo
Esportes

Maria Clara Pacheco vence Grand Prix de Muju no taekwondo

Brasileira chega ao oitavo ouro em nove torneios e mantém hegemonia no ciclo olímpico

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 14:49

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 set 2026 às 14:49
Maria Clara Pacheco mantém hegemonia no ciclo olímpico do taekwondo
Maria Clara Pacheco mantém hegemonia no ciclo olímpico do taekwondo World Taekwondo/Divulgação

O ciclo olímpico de Maria Clara Pacheco no taekwondo é quase perfeito. Neste domingo (6), a brasileira conquistou o oitavo título em nove competições desde os Jogos de Paris (França), sendo o sexto seguido. Agora, a paulista de 23 anos venceu o Grand Prix de Muju (Coreia do Sul), seguindo hegemônica na categoria até 57 quilos (kg).

Maria Clara que não deu chances às quatro adversárias encarou até o título. Na final, superou a sul-coreana Kim Yu-Jin, atual campeã olímpica. Foi a quarta vitória da brasileira sobre a rival. Um dos triunfos foi justamente na decisão do título mundial, no ano passado, em Wuxi (China).

Em 2025, ela já tinha sido campeã em Muju, superando a própria sul-coreana na decisão. No atual ciclo, a paulista também foi ouro nos Grand Prix de Charlotte (Estados Unidos) e Roma (Itália). O evento está entre os que mais dão pontos no ranking olímpico da World Taekwondo, federação internacional da modalidade, do qual a brasileira é líder na categoria.

Além de Maria Clara, o Brasil marcou presença no pódio de Muju com Henrique Marques. O fluminense de 22 anos, campeão mundial em 2025, levou o bronze na categoria até 80 kg. Ele ganhou os dois primeiros combates do dia, mas perdeu na semifinal para Raman Turavinau, de Belarus, que viria a conquistar o título na final contra o norte-americano CJ Nickolas.

Veja Também 

Lucho Acosta, Fluminense

Lucho Acosta sai do banco, decide e Fluminense vence Vasco pelo Brasileirão

João Neiva, na WSL em Guarapari

Capixabas encerram participação no QS 4000 da WSL de Guarapari

Alison dos Santos, o Piu, conquista a Diamond League pela terceira vez

Alison dos Santos vence 400 metros com barreiras e é tricampeão da Diamond League

 

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

esporte Luta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Propriedade rural de Jaguaré abriga lagoa de águas azuladas e integra roteiro que valoriza a produção de café Conilon e o turismo no campo
A Lagoa Azul escondida no Norte do ES que agora vai receber turistas
Sede social do Fluminense, no bairro de Laranjeiras
Fluminense vai às redes protestar sobre arbitragem contra o Vasco: 'Absoluta falta de critério'
Imagem de destaque
Pesquisas de boca de urna apontam grande vitória da direita radical em Estado da Alemanha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados