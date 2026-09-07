Mau hálito persistente nem sempre é falta de higiene; conheça as principais causas

Por isso, enxaguantes com ação terapêutica ou antisséptica devem ser utilizados quando houver indicação profissional e pelo período recomendado pelo dentista. “Dependendo do princípio ativo, o enxaguante pode ser muito útil em determinadas situações. Mas ele não deve virar um hábito simplesmente porque a pessoa acredita que está desinfetando a boca ou porque quer manter o hálito fresco. O dentista deve avaliar quando existe indicação, qual produto utilizar e por quanto tempo”, ressalta.