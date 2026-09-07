Mulher morre atropelada por carreta na BR 101 em Pedro Canário

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada por uma carreta na tarde desta segunda-feira (7), no km 17 da BR 101, no município de Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 15h50. De acordo com informações da PRF, a vítima teve o óbito constatado ainda no local.
O motorista do veículo se apresentou em uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), relatando que não percebeu o atropelamento de imediato e que só teve ciência do ocorrido após ser alertado por outros condutores.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a pista central foi interditada nos dois sentidos, e o tráfego desviado para vias marginais.
Equipes de ronda da PRF de São Mateus e funcionários da concessionária foram acionados para realizar a sinalização da pista e dar suporte ao trânsito na via. A perícia da Polícia Civil (PC) também foi acionada por volta das 16h26 para realizar os procedimentos cabíveis no local e fazer a remoção do corpo, que será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.