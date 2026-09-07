Mulher morre atropelada por carreta na BR 101 em Pedro Canário

Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante no domingo (6) acusado de cometer estupro de vulnerável contra o próprio neto, um menino de 8 anos, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu após o irmão da vítima presenciar o crime.





De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada na tarde de domingo para averiguar a denúncia de abuso sexual. No local, a mãe das crianças relatou aos policiais que seu filho mais velho, um adolescente de 17 anos, havia ido até a residência do avô. Ao chegar ao imóvel, o jovem flagrou o momento em que o irmão caçula, de 8 anos, era abusado pelo idoso.





Ainda segundo o relato da mãe aos policiais, ela conversou diretamente com o menino após o alerta do adolescente, e a criança confirmou ter sofrido a agressão sexual. Diante dos relatos apresentados, os policiais militares detiveram o idoso e o conduziram para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.





A Polícia Civil informou que o homem de 70 anos foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Após a realização dos procedimentos de praxe na unidade policial, o suspeito foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.