O consumidor mudou mais nos últimos cinco anos do que nas duas décadas anteriores

Os números ajudam a dimensionar essa transformação. Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise, mostra que 92% dos consumidores buscam informações pela internet antes de comprar e 96% pesquisam preços antes de concluir uma aquisição on-line.

Além disso, 91% priorizam empresas com boa reputação digital. O consumidor atual chega à decisão de compra mais informado, mais comparativo e com maior capacidade de avaliar diferentes ofertas em poucos minutos.





Ao mesmo tempo, o consumidor ficou mais exigente. Ele espera rapidez, transparência, bom atendimento e experiências personalizadas. O preço continua importante, mas já não é o único fator determinante para a escolha de uma marca.





Essa mudança fica ainda mais evidente quando se observa a experiência de atendimento. Um estudo com mais de 2 mil consumidores aponta que 78% preferem comprar de marcas que oferecem uma boa experiência, mesmo que isso signifique pagar mais.





Embora 69% esperem ser atendidos de acordo com seu histórico e suas preferências, apenas 13% consideram que as empresas conseguem entregar esse nível de personalização com qualidade. Existe, portanto, uma distância importante entre conhecer o consumidor e transformar dados em relacionamento relevante.