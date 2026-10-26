O que você precisa agora: comprar o imóvel ou começar a se organizar para comprá-lo?

As vendas de cotas de consórcios imobiliários cresceram cerca de 40% entre janeiro e agosto de 2026, em relação ao mesmo período de 2025, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios ( ABAC).





Quando os juros encarecem o financiamento, outras formas de comprar um imóvel ganham atenção. Antes de decidir, porém, vale perguntar: quando você quer realizar essa compra?



Um dos atrativos do consórcio é poder começar sem reunir a entrada exigida no financiamento. Para quem tem dificuldade de guardar esse valor, mas consegue assumir um compromisso mensal, a adesão permite dar o primeiro passo e começar a pagar pela compra desejada. Se for contemplado por sorteio e a carta cobrir o preço do imóvel, poderá comprá-lo sem entrada e continuar pagando o consórcio, atendidas as condições de liberação do crédito.

