O que você precisa agora: comprar o imóvel ou começar a se organizar para comprá-lo?

Um dos atrativos do consórcio é poder começar sem reunir a entrada exigida no financiamento. Para quem tem dificuldade de guardar esse valor, mas consegue assumir um compromisso mensal, a adesão permite dar o primeiro passo e começar a pagar pela compra desejada. Se for contemplado por sorteio e a carta cobrir o preço do imóvel, poderá comprá-lo sem entrada e continuar pagando o consórcio, atendidas as condições de liberação do crédito.
A ausência de juros também chama atenção. Existem, porém, taxa de administração e outros custos. Não cobrar juros não significa, por si só, sair mais barato. Vale conhecer essas despesas ao longo do contrato e os critérios de reajuste, além de olhar a parcela inicial.
É comum ouvir que consórcio é planejamento. Mas o que você está planejando: começar a pagar ou comprar em uma data definida? Os pagamentos começam na adesão, enquanto o momento da compra depende da contemplação, por sorteio ou lance, conforme as regras e os recursos do grupo.
Um lance vencedor pode antecipar esse momento. Ele pode usar dinheiro próprio ou, quando permitido, parte da carta, reduzindo o valor disponível para comprar. Por isso, quem pretende oferecer um lance precisa considerar de onde virão esses recursos e quanto sobrará para a aquisição. Promessas de compra em uma data certa merecem cuidado.
Durante a espera, os preços dos imóveis podem mudar. Para atualizar o valor do crédito, a carta segue o critério de reajuste previsto no contrato, que pode ser um índice como o INCC. As parcelas também acompanham os reajustes, inclusive depois da compra do imóvel.
E seu salário? Acompanhará esses aumentos? A administradora deve avaliar sua capacidade de pagamento na adesão e novamente na contemplação. Por isso, começar a pagar não garante a liberação futura da carta: naquele momento, será necessário atender às exigências de renda, documentação e garantias. Uma margem no orçamento ajuda a enfrentar reajustes e imprevistos.
Mesmo corrigida, a carta pode crescer menos que o preço do imóvel desejado. Você terá recursos para completar a diferença ou poderá rever a escolha? Se paga aluguel enquanto espera, essa despesa também entra na conta.
Para quem pretende comprar agora e dispõe de entrada, o financiamento pode se encaixar melhor. Na tabela SAC, as prestações começam maiores e diminuem ao longo do tempo, enquanto você já mora no imóvel ou recebe renda com ele. E, se aparecer uma taxa de juros menor, ainda pode reduzir o custo do financiamento por meio da portabilidade.
O consórcio pode fazer sentido para quem quer assumir esse compromisso e tem flexibilidade para esperar. Conhecer as regras e comparar as alternativas ajuda a escolher com segurança. Afinal, o que você precisa agora: comprar o imóvel ou começar a se organizar para comprá-lo?