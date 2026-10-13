Além da metragem: o que torna um empreendimento imobiliário atrativo?

Para o economista Eduardo Araújo, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford e professor da Fucape Business School, um dos primeiros pontos a observar é a trajetória da região e a relação entre oferta e demanda. Melhorias em mobilidade, infraestrutura, serviços e espaços públicos podem tornar um endereço mais desejado, enquanto a chegada de novos empreendimentos também influencia o comportamento do mercado. No caso do próprio projeto, a lógica é semelhante.