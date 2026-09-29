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Procon de Vitória ganha núcleo para ajudar consumidores com superdívidas

Estrutura do NAS oferece acolhimento, orientação financeira e tentativa de repactuação de dívidas para consumidores considerados "de boa-fé"

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 15:57

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

29 set 2026 às 15:57
Atendimento do NAS inclui análise da situação financeira, orientação ao consumidor e tentativa de repactuação das dívidas com os credores NAS/ Jansen Lube

O Procon de Vitória começa a operar o Núcleo de Atendimento ao Superendividado (NAS) na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Maruípe, no bairro Itararé. A estrutura tem como objetivo auxiliar consumidores  superendividados que estão dispostos a reorganizar a vida financeira. 


Inaugurada na última segunda-feira (28), a iniciativa foi estruturada com fundamento na Lei Federal nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, e no Termo de Cooperação Técnica nº 024/2025, firmado entre o Município de Vitória e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). 

São convidados a participar pessoas físicas que compraram ou pagaram empréstimos e hoje não conseguem arcar com o valor total das parcelas. As dívidas permitidas no processo são: empréstimos, consignados, cartões de crédito, cheque especial, carnês de lojas e contas de consumo (água, luz, telefone).


Já dívidas como pensão alimentícia, financiamento da casa própria ou de veículos, crédito rural, impostos e multas (tributos), compras de artigos de luxo ou dívidas contraídas mediante fraude, não são permitidas. 


O advogado e secretário-geral da OAB/ES, Eduardo Sarlo, explica que a lei não significa perdão de dívidas. O objetivo é permitir uma reorganização responsável da vida financeira do consumidor, criando instrumentos para que ele possa negociar com seus credores e construir um plano de pagamento compatível com sua capacidade econômica. 

O NAS funciona na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe NAS/Jansen Lube

O atendimento passou por um projeto-piloto antes da inauguração. Com 20 consumidores em situação de endividamento, o teste colaborou no aperfeiçoamento de procedimentos, formulários, análises financeiras e pareceres técnicos que fazem parte da metodologia adotada pelo núcleo. 


O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi destacou que o superendividamento afeta não apenas a vida financeira dos consumidores, mas também a dignidade e a qualidade de vida das famílias. Segundo Luciano, a criação do núcleo permitirá o atendimento especializado e humanizado para ajudar os consumidores a compreenderem a própria situação financeira, reorganizarem as dívidas e buscarem alternativas para superá-las.


Além disso, o fluxo de atendimento do NAS inclui um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), e a Defensoria Pública como parceiros.

Como funcionará?

 O atendimento começa pelo acolhimento e pela triagem socioeconômica. Após essa análise, a situação de cada consumidor é estudada considerando aspectos financeiros e documentais. Estão previstas oficinas de educação financeira, elaboração de plano unificado de pagamento e tentativa de repactuação consensual das dívidas com os credores, inclusive por meio de audiências extrajudiciais. 


Para auxiliar os consumidores, houve o preparo de uma equipe multidisciplinar formada por economista, contador, equipe técnica e estagiários, além de suporte de assistente social para os encaminhamentos necessários.


De acordo com o gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, o NAS oferece atendimento individualizado, considerando a realidade financeira de cada consumidor. O trabalho parte da análise da renda, das despesas essenciais e da capacidade de pagamento para orientar a busca por soluções viáveis, preservando o mínimo necessário para a subsistência do consumidor e de sua família. .

Tira-dúvidas sobre o NAS

Quem pode participar?

Qualquer pessoa física que comprou ou pagou empréstimos de boa-fé e hoje não consegue arcar com o valor total das parcelas.


Quais dívidas podem entrar?
- Empréstimos, consignados, cartões de crédito, cheque especial, carnês de lojas e contas de consumo (água, luz, telefone).


E as dívidas que não podem entrar?
- Pensão alimentícia, financiamento da casa própria ou de veículos, crédito rural, impostos e multas (tributos), compras de artigos de luxo ou dívidas contraídas mediante fraude.


Como acionar o NAS Procon Vitória?
- Agende um atendimento pelo endereço agendamento.vitoria.es.gov.br. Escolha Procon e depois NAS - Núcleo de Apoio ao Superendividamento.

Fonte: Prefeitura de Vitória


10 cuidados para manter as finanças sob controle

- Não gaste mais do que você ganha.

- Tenha muito cuidado com o crédito fácil.

- Não assuma dívidas sem refletir e conversar com sua família.

- Leia o contrato e todas as condições ofertadas.

- Exija informações claras sobre taxas de juros e Custo Efetivo Total (CET).

- Peça o cálculo prévio do valor da dívida para avaliar se ela cabe na sua renda.

- Compare as taxas de juros de bancos concorrentes antes de fechar negócio.

- Não assuma dívidas e nunca forneça seus dados pessoais ou bancários por telefone ou pela internet.

- Reserve parte de sua renda para as necessidades essenciais e básicas.

- Evite acumular muitas compras a prazo e parcelar contas do dia a dia no cartão de crédito. 

Fonte: Prefeitura de Vitória 


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