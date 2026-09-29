Procon de Vitória ganha núcleo para ajudar consumidores com superdívidas

O Procon de Vitória começa a operar o Núcleo de Atendimento ao Superendividado (NAS) na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Maruípe, no bairro Itararé. A estrutura tem como objetivo auxiliar consumidores superendividados que estão dispostos a reorganizar a vida financeira.





Inaugurada na última segunda-feira (28), a iniciativa foi estruturada com fundamento na Lei Federal nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, e no Termo de Cooperação Técnica nº 024/2025, firmado entre o Município de Vitória e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).





São convidados a participar pessoas físicas que compraram ou pagaram empréstimos e hoje não conseguem arcar com o valor total das parcelas. As dívidas permitidas no processo são: empréstimos, consignados, cartões de crédito, cheque especial, carnês de lojas e contas de consumo (água, luz, telefone).





Já dívidas como pensão alimentícia, financiamento da casa própria ou de veículos, crédito rural, impostos e multas (tributos), compras de artigos de luxo ou dívidas contraídas mediante fraude, não são permitidas.





O advogado e secretário-geral da OAB/ES, Eduardo Sarlo, explica que a lei não significa perdão de dívidas. O objetivo é permitir uma reorganização responsável da vida financeira do consumidor, criando instrumentos para que ele possa negociar com seus credores e construir um plano de pagamento compatível com sua capacidade econômica.