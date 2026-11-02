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Visitante no litoral do ES

Elefante-marinho é flagrado no mar em Nova Almeida, na Serra; veja vídeo

Animal foi registrado próximo às falésias neste domingo (1º)

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 18:39

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

02 nov 2026 às 18:39

Um elefante-marinho foi flagrado por um banhista próximo às falésias de Nova Almeida, na Serra, neste domingo (1º). Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo, a instituição acompanha a presença do animal no mar da região desde então.


Outro vídeo que circula nas redes mostra um animal da mesma espécie em uma faixa de areia atribuída à Praia da Costa, em Vila Velhamas o local exato e a data da gravação não foram confirmados ainda. João Marcelo observou que as imagens mostram um dia bastante ensolarado e informou que o Instituto Orca não recebeu nenhum acionamento nesta segunda-feira (2).


A orientação do especialista é manter distância, pois a aproximação pode causar estresse ao mamífero, que pode reagir caso se sinta ameaçado.


Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que não foi acionada e orientou que quem encontrar um animal marinho vivo ou morto na areia das praias do município deve ligar para o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), pelo 0800 991 4800, que acionará a equipe responsável pelo atendimento. Outra opção é a Ouvidoria Municipal, pelo 162.


A prefeitura reforçou que as pessoas não devem tocar nem tentar mover o animal.

Quem se lembra do Fred?

A visita lembra a passagem de outro elefante-marinho que acabou ficando famoso no Espírito Santo na década passada: entre os anos de 2013 e 2017, Fred — apelidado em homenagem ao, na época, jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, por ficar "paradão" — ganhou o coração dos capixabas ao fazer aparições nas praias capixabas.

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