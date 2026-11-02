Elefante-marinho é flagrado no mar em Nova Almeida, na Serra; veja vídeo

Um elefante-marinho foi flagrado por um banhista próximo às falésias de Nova Almeida, na Serra, neste domingo (1º). Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo, a instituição acompanha a presença do animal no mar da região desde então.





Outro vídeo que circula nas redes mostra um animal da mesma espécie em uma faixa de areia atribuída à Praia da Costa, em Vila Velha, mas o local exato e a data da gravação não foram confirmados ainda. João Marcelo observou que as imagens mostram um dia bastante ensolarado e informou que o Instituto Orca não recebeu nenhum acionamento nesta segunda-feira (2).





A orientação do especialista é manter distância, pois a aproximação pode causar estresse ao mamífero, que pode reagir caso se sinta ameaçado.





Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que não foi acionada e orientou que quem encontrar um animal marinho vivo ou morto na areia das praias do município deve ligar para o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), pelo 0800 991 4800, que acionará a equipe responsável pelo atendimento. Outra opção é a Ouvidoria Municipal, pelo 162.





A prefeitura reforçou que as pessoas não devem tocar nem tentar mover o animal.