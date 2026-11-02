Netflix recria experimento controverso de Stanford: estudo abusivo pode virar reality show?

Apresentado em seu episódio de estreia como uma melhoria em relação ao experimento de 1971, prometendo "nenhuma interferência, nenhum viés, apenas observação", na verdade envolve muito mais interferência do que o original, diz Plous - entrevistas com prisioneiros e guardas realizadas enquanto as filmagens estavam em andamento, câmeras e microfones de boom à vista de todos e "intervenções" encenadas destinadas a provocar "medo, humilhação, raiva e ressentimento".