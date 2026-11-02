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Filha de brasileiros era copilota do avião que caiu na Flórida e deixou 9 mortos; o que se sabe

Nathalia Gadelha Filgueiras tinha 20 anos e tirou licença para pilotar avião aos 17.

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 16:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 nov 2026 às 16:33
Imagem BBC Brasil
Crédito: Nathalia Filgueiras/Threads

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, era a copilota do jato particular que caiu na Flórida no domingo (1/11), deixando nove mortos, conforme confirmado pela CBS News, parceira de mídia da BBC.

Segundo reportagem do G1 e da CNN, Nathalia era filha de brasileiros. Ela pilotava aviões desde antes de saber dirigir um carro, tendo obtido sua licença de piloto aos 17 anos.

"Ela amava a liberdade", disse sua mãe, Camila Corteleti, ao New York Times nesta segunda-feira. "Era algo completamente diferente ver o mundo lá de cima."

A BBC tentou entrar em contato com vários familiares para confirmar a identidade de Filgueiras; uma das pessoas respondeu brevemente: "Não estou pronta para falar".

Em uma entrevista de 2023 a uma afiliada local da CBS News, Nathalia falou com orgulho sobre ter obtido sua licença de piloto ainda no ensino médio.

"Gosto de ser diferente de todo mundo", disse ela. "Algumas pessoas acham estranho que eu saiba pilotar aviões, mas não saiba dirigir um carro — quer dizer, até sei, mas muita gente acha isso engraçado."

O Itamaraty ainda não foi procurado pela família até o momento e afirmou à BBC News Brasil que "permanece à disposição para prestar a assistência consular devida, caso solicitada".

Já o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, na sigla em inglês), agência responsável por investigar acidentes de aviação civil nos EUA, ainda não divulgou o nome de nenhuma vítima até o momento.

Uma entrevista coletiva foi concedida na tarde desta segunda, mas não houve informações sobre a identidade das pessoas a bordo.

O avião havia decolado de Austin, no Texas, e seguia para as Bahamas, informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) em comunicado.

O acidente aconteceu a cerca de 14 km de Mar-a-Lago, resort do presidente Donald Trump no condado de Palm Beach, por volta das 14h50 em Brasília (12h50 no horário local).

Naquela manhã de domingo, Trump estava em Mar-a-Lago. Ele deixou o local no avião presidencial, o Air Force One, cerca de uma hora antes do acidente, decolando de um aeroporto próximo.

Os dois tripulantes e os sete passageiros que estavam a bordo morreram, e um homem que estava nas proximidades sofreu um ferimento na perna em decorrência do acidente.

Vinte investigadores chegaram na noite de domingo para apurar o ocorrido, informou Tom Chapman, membro do NTSB.

As condições meteorológicas e a turbulência foram fatores relevantes, e há indícios de que partes da aeronave começaram a se desprender antes do impacto com o solo; no entanto, a causa do acidente ainda não foi determinada.

O local da queda — uma cratera em uma via — encontra-se, no momento, preenchido por água da chuva, e a recuperação de vestígios será um "desafio imenso".

O médico legista do condado de Palm Beach, na Flórida, afirmou nesta segunda-feira que está trabalhando na identificação das vítimas, utilizando material de DNA coletado no local.

"Eles estão, neste momento, envolvidos na coleta e na análise. Será necessário realizar o confronto de amostras de DNA", afirmou uma autoridade.

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