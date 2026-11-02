Como escolher um perfume árabe?

Depois de entender as principais famílias, a escolha fica mais simples: pense nos perfumes que você já usa e tente identificar o que existe em comum entre eles. Se você gosta de baunilha, caramelo e perfumes doces, provavelmente vai se sentir mais confortável explorando os gourmand. Se prefere perfumes amadeirados e secos, vale começar pelo oud, sândalo ou cedro. Para quem gosta de fragrâncias frescas, os cítricos, aromáticos e alguns frutais mais leves podem ser uma porta de entrada mais fácil.