Prime Video: confira 5 lançamentos para assistir em novembro de 2026

A terceira temporada da superprodução de fantasia chega com os povos da Terra-média envolvidos em uma batalha contra Sauron e seu exército de Orcs, enquanto os Nazgûl percorrem o território e as tensões aumentam entre Elfos, Anões e os reinos dos Homens. Entre os conflitos, a série coloca à prova os laços familiares dos Anões em Khazad-dûm, leva Númenor à beira de uma guerra civil e acompanha Gandalf nas terras de Rhûn. No elenco, estão incluídos nomes como Morfydd Clark (Galadriel), Charlie Vickers, Ismael Cruz Cordova e Markella Kavenagh.