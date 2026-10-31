AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • EducarES
  • Menos decoreba, mais descobertas: a vez da geração que protagoniza o ensino
EducarES 2026

Menos decoreba, mais descobertas: a vez da geração que protagoniza o ensino

Metodologias ativas desenvolvem jovens mais independentes, no desenvolvimento da autonomia cidadã

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 19:52

Publicado em 

31 out 2026 às 19:52
No caminho do aprendizado, o protagonismo juvenil ajuda a criar espaços de formação, de diálogo e de participação
No caminho do aprendizado, o protagonismo juvenil ajuda a criar espaços de formação, de diálogo e de participação Magnific

Os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar são capazes de construir uma bagagem intelectual que dará fundamento à vida adulta. Entretanto, para além do desenvolvimento educacional, é preciso ficar atento à construção de habilidades que estimulem a independência e autonomia, em busca da maturidade também emocional e profissional. 


O resultado direto desse esforço é uma sociedade formada por cidadãos críticos, socialmente ativos e responsáveis por construir e reforçar diferentes espaços de reflexão. .



“Nós saímos daquele modelo de apenas decorar para um modelo em que é preciso aprender. E como isso é feito? Por meio de metodologias ativas, projetos e etc. Tudo porque, hoje em dia, o aluno é o protagonista”, pontua o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Espírito Santo (Sinepe), Moacir Lellis. 


Na avaliação do dirigente, é preciso agregar ao conteúdo didático ferramentas de ensino que trabalhem esse desenvolvimento do aluno, como a educação midiática, o letramento digital e o uso ético da inteligência artificial. 


“Foi preciso nos reinventarmos para que o espaço de educação pudesse ser de atenção e profundidade novamente. No Brasil, hoje, o jovem passa quase nove horas utilizando o celular por dia. Não podemos ignorar isso”, ressalta.

presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Espírito Santo (Sinepe), Moacir Lellis
Presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Espírito Santo (Sinepe), Moacir Lellis defende educação midiática e outros recursos em prol do crescimento do aluno Divulgação
Escolhas conscientes

A secretária de Estado da Educação do Espírito Santo, Andréa Guzzo Pereira, explica que desenvolver a autonomia é fundamental para que os jovens possam fazer escolhas conscientes, assumir responsabilidades e participar ativamente da sociedade. 


“Em um contexto marcado pelo grande volume de informações, pelas transformações tecnológicas e por diferentes desafios, é importante que os estudantes desenvolvam a capacidade de pensar criticamente, tomar decisões, resolver problemas e lidar com as consequências de suas escolhas”, destaca. 


De acordo com a secretária, a autonomia também contribui para que eles reconheçam suas potencialidades, desenvolvam confiança em suas capacidades e construam seus projetos de vida.


“O protagonismo juvenil pressupõe a participação ativa e direta na identificação e na busca de soluções para problemas coletivos, reconhecendo os jovens não apenas como parte dos desafios, mas também como fonte de soluções. Dessa forma, eles deixam de ocupar um lugar passivo e passam a ser sujeitos ativos e corresponsáveis pelos processos de transformação social”, pontua. 


No mapeamento de oportunidades para esta nova realidade, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) desenvolveu o projeto Geração Protagonista, por meio da Gerência de Educação em Tempo Integral (Geti). As ações são dedicadas a estudantes da educação em tempo integral da rede pública estadual.

secretária de Estado da Educação do Espírito Santo, Andréa Guzzo Pereira, explica que desenvolver a autonomia é fundamental para que os jovens possam fazer escolhas conscientes
Secretária da Educação do Espírito Santo, Andréa Guzzo Pereira explica que desenvolvimento da autonomia é fundamental para levar a escolhas mais conscientes Divulgação

A secretária explica que cada escola participante é representada por dois alunos. Eles atuam como articuladores perante as equipes de Jovens Protagonistas das escolas, compartilhando os conhecimentos e as experiências vivenciados nos encontros e mobilizando seus pares para o desenvolvimento de ações que envolvem toda a comunidade estudantil.


“O projeto Geração Protagonista promove o protagonismo juvenil ao criar espaços de formação, de diálogo, de participação e, principalmente, de atuação dos próprios estudantes. Nos encontros virtuais, os adolescentes têm contato com temas relevantes para a juventude e para a sociedade, dialogam com outros estudantes e refletem coletivamente sobre possibilidades de ação em suas escolas”, detalha. 


Ao final de cada encontro, é proposta uma missão, relacionada ao tema abordado, que deve ser planejada e realizada pelos próprios estudantes em suas escolas. Nesse processo, eles assumem o protagonismo ao pensar, organizar e executar as ações, considerando a realidade e as necessidades de seus pares.


“Em um cenário de excesso de informações e de conteúdos cada vez mais rápidos e superficiais, formar jovens capazes de ir além do que é apresentado, analisar diferentes perspectivas e transformar informação em conhecimento e ação é essencial para que participem de forma consciente, crítica e responsável da sociedade”, afirma Andréa Guzzo. 

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educares Educação Ensino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A luta para salvar cidade canadense ameaçada pelas tarifas de Trump
Imagem de destaque
Vídeo dos anos 90 mostra Wagner Martins como operador de programa de rádio que inspirou filme
Ônibus do Transcol
Homem é detido após ameaçar motorista de ônibus em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.