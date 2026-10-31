Menos decoreba, mais descobertas: a vez da geração que protagoniza o ensino

A secretária de Estado da Educação do Espírito Santo, Andréa Guzzo Pereira, explica que desenvolver a autonomia é fundamental para que os jovens possam fazer escolhas conscientes, assumir responsabilidades e participar ativamente da sociedade.





“Em um contexto marcado pelo grande volume de informações, pelas transformações tecnológicas e por diferentes desafios, é importante que os estudantes desenvolvam a capacidade de pensar criticamente, tomar decisões, resolver problemas e lidar com as consequências de suas escolhas”, destaca.





De acordo com a secretária, a autonomia também contribui para que eles reconheçam suas potencialidades, desenvolvam confiança em suas capacidades e construam seus projetos de vida.





“O protagonismo juvenil pressupõe a participação ativa e direta na identificação e na busca de soluções para problemas coletivos, reconhecendo os jovens não apenas como parte dos desafios, mas também como fonte de soluções. Dessa forma, eles deixam de ocupar um lugar passivo e passam a ser sujeitos ativos e corresponsáveis pelos processos de transformação social”, pontua.





No mapeamento de oportunidades para esta nova realidade, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) desenvolveu o projeto Geração Protagonista, por meio da Gerência de Educação em Tempo Integral (Geti). As ações são dedicadas a estudantes da educação em tempo integral da rede pública estadual.